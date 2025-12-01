Weihnachtsliedersingen mit der Bürgerstiftung am Mittwochabend in der Ulrichskirche

Am 03. Dezember ist es wieder so weit: Die Bürgerstiftung Halle veranstaltet ihr traditionelles Weihnachtsliedersingen. Ab 17:00 Uhr sind Gesangsbegeisterte und Weihnachtsenthusiast:innen dazu eingeladen, gemeinsam die Ulrichskirche mit festlicher Stimmung und Wohlklang zu füllen. Die Musikerinnen und Musiker vom „Würfelwiesensingen“ begleiten das Programm.

Der Eintritt ist wie immer frei, gerne darf jedoch die Arbeit der Bürgerstiftung mit einer Spende unterstützt werden. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Foto: Maria Nühlen