Aus vier mach eins: Neuer Fundus für die Bühnen Halle

Wenn Oper, Theater und Ballett Kostüme brauchen, dann müssen die Mitarbeiter der Requisite teils durch die halbe Stadt fahren. Denn bisher ist der Fundus der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle (TOOH) auf vier Standorte aufgeteilt.

Doch in Halle-Trotha ist nun eine neue Lagerhalle in Betrieb genommen worden. “Hier gibt es 1 Kilometer Kleiderstange”, sagt Mirko Scharsig, Leiter der Haus-und Betriebstechnik. Etwa 60.000 bis 80.000 Kleidungsstücke aus allen Epochen gehören zum Fundus, so genau weiß man es noch nicht. Etwa 70 Prozent machen Requisiten der Oper aus. Hemden, Anzüge, Uniformen, Ballkleider… Und langsam füllen sich auch die modernen Rollregale, wie man sie auch aus Archiven kennt. “Jetzt muss alles noch katalogisiert werden”, sagt Scharsig.

Alle Stücke werden mit RFID-Chips ausgestattet, die per Scanner ausgelesen werden können und so die Arbeit erleichtern.