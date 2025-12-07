Du bist Halle

Aus vier mach eins: Neuer Fundus für die Bühnen Halle

von · 7. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

4 Antworten

  1. Kopfschütteln sagt:
    7. Dezember 2025 um 19:54 Uhr

    Für eine neue Lagerhalle ist also Geld da. Dann sind sicher alle wichtigeren Sachen wie Schulklos schon fertig.

    Antworten
  2. Rama sagt:
    7. Dezember 2025 um 21:05 Uhr

    Der Herr Scharsig wusste wohl nicht das Kostüme in die Abteilung Ankleider gehören und nicht zur Requisite.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert