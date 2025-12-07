Haltestellen in Halle als Vogelkiller? Ausschuss lehnt Antrag zur Gestaltung der Glasscheiben mit Patt ab

Glaskonstruktionen gehören in modernen Städten zum Alltag. Doch während sie für Menschen Transparenz und Leichtigkeit erzeugen, werden sie für viele Vögel zur tödlichen Falle. Was für den Menschen als schmucklose, funktionale Wartehalle dient, kann für Vögel – insbesondere in der Nähe von Parks, Friedhöfen oder Waldgebieten – zur unsichtbaren Barriere werden. Die Kollision mit einer Glasscheibe endet häufig mit schweren Verletzungen oder dem Tod. Auch in Halle (Saale) ist diese Problematik nun zum politischen Thema geworden: Die Stadtratsfraktion Volt / MitBürger sieht dringenden Handlungsbedarf an Haltestellen der HAVAG und hat deshalb einen Antrag zum verbesserten Vogelschutz eingebracht. Doch der zuständige Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung lehnte diesen nun mit einem Patt ab – vier Stimmen dafür, vier dagegen, eine Enthaltung. Das letzte Wort hat aber in anderthalb Wochen der Stadtrat,

Anlassbezogene Nachrüstung und ein neuer Standard



Bereits im vorangegangenen Ausschuss war das Thema diskutiert worden. Auf Basis der dort gewonnenen Erkenntnisse passte die Fraktion ihren Vorschlag noch einmal an. Die Fraktionsvertreterin Sarah Labusga erläuterte dazu, dass der Austausch der verglasten Haltestellenflanken künftig anlassbezogen erfolgen solle – etwa im Zuge von ohnehin anstehenden Baumaßnahmen oder wenn beschädigte Scheiben ersetzt werden müssen. Kernbestandteil des Antrags war darüber hinaus die Entwicklung einer stichhaltigen Strategie für den Vogelschutz an Haltestellen. Darin sollte ein „fachlich fundierter Standard für Vogelschutzmuster“ festgelegt werden, der zugleich die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen berücksichtigt. Hierfür verwies die Fraktion auf wissenschaftlich belegte Muster, die Vögel wirksam vom Durchfliegen abhalten, etwa eng gesetzte Linien oder Punktreihen, wie sie in anderen Kommunen bereits eingesetzt werden. Die Begründung der Fraktion knüpfte an bundesweite Erkenntnisse an: Jährlich sterben laut verschiedenen Schätzungen in Deutschland über 100 Millionen Vögel durch Kollisionen mit Glasflächen, wovon etwa die Hälfte tödlich verläuft. Fahrgastunterstände mit drei Glaswänden und reflektierenden Umgebungsspiegelungen seien besonders riskant – vor allem dort, wo Vegetation unmittelbar an die Haltestellen heranreicht.

Stadtverwaltung: Keine Daten, kein Handlungsdruck



Doch die Stadtverwaltung empfiehlt Ablehnung. Umweltdezernent René Rebenstorf verwies im Ausschuss darauf, dass zuvor eine Beratung mit der HAVAG stattgefunden habe. Das kommunale Verkehrsunternehmen meldete jedoch, es lägen keine Fallzahlen zu Vogelschlägen an Haltestellen vor; auch statistische Erfassungen gebe es nicht. Nach Angaben der HAVAG seien weder Fahrbedienstete noch Fahrgäste über die Leitstelle bzw. den Kundendialog in den vergangenen Jahren mit entsprechenden Meldungen an das Unternehmen herangetreten. Aus diesen fehlenden Rückmeldungen leitet die Verwaltung einen sehr geringen Handlungsbedarf ab. Angesichts der zahlreichen Sichtkontakte von Personal und Passanten gehe man davon aus, dass ein relevantes Problem sonst hätte auffallen müssen. Gleichzeitig verweist die HAVAG auf die bestehenden Markierungen: stilisierte Dreiecke oder einzelne Streifen, die laut dem geltenden Gestaltungshandbuch der Stadtbahn nicht nur dem Vogelschutz, sondern vor allem der Sicherheit sehbehinderter Menschen dienen. Diese Markierungen waren vor Jahren gemeinsam mit Sehbehindertenverbänden optimiert worden. Größere Änderungen an den Mustern müssten daher erneut in den entsprechenden Gremien abgestimmt werden. Zudem würden die Markierungen per Siebdruck direkt auf die Glasscheiben aufgebracht; Folien kämen wegen mangelnder Haltbarkeit nicht infrage. Der Preis einer Scheibe mit Sicherheitsmarkierung liegt aktuell bei rund 300 Euro, wobei unklar ist, ob geänderte Muster zusätzliche Kosten verursachen würden. Insgesamt sieht die HAVAG einen umfassenden Austausch unversehrter Scheiben als unverhältnismäßig an. Möglich sei lediglich ein Austausch im Zuge von Reparaturen – zum Beispiel nach Vandalismusschäden – oder bei regulären Umbauten.

Tote Vögel am Spechtweg?



Labusga kritisierte die Darstellung der HAVAG jedoch deutlich. Die Aussage des Unternehmens, nichts von toten Vögeln zu wissen, widerspreche Informationen aus der Bevölkerung. Sie verwies dabei konkret auf die Haltestelle Spechtweg am Rand der Dölauer Heide, wo mehrfach tote Vögel gefunden worden seien. Die HAVAG selbst sei von Anwohnerinnen und Anwohnern darüber informiert worden. Während die Volt-Vertreterin also von einem durchaus realen Problem ausgeht, wurde diese Ansicht im Ausschuss teils skeptisch kommentiert. Thorben Vierkant (AfD) sprach von „ominösen toten Vögeln“ und stellte in Frage, ob die Tiere tatsächlich aufgrund einer Kollision mit den Glasscheiben verendet sein könnten. Auch Josef Hebeda (FDP) äußerte Zweifel am grundsätzlichen Ausmaß des Problems: „Ich habe Zweifel, dass wir hier über ein echtes Thema reden.“ Demgegenüber lobte Silke Burkert (SPD) ausdrücklich die Überarbeitung des Antrags. Besonders begrüßte sie, dass die Belange sehbehinderter Menschen berücksichtigt würden und die Umrüstung nur im Rahmen ohnehin anstehender Bauarbeiten erfolgen solle, was ihrer Ansicht nach auch wirtschaftlich sinnvoll sei.

Faktenlage und Praxis in anderen Städten



Die Fraktion verweist in ihrem Antrag auf Erfahrungen aus anderen Kommunen. In Städten wie Potsdam, Meißen und Leipzig seien bereits Fahrgastunterstände nachgerüstet worden. Die Stadt Bonn habe darüber hinaus ein Priorisierungssystem entwickelt, das besonders gefährdete Standorte zuerst berücksichtigt. Diese Maßnahmen orientieren sich an empirischen Studien, die zeigen, dass viele herkömmliche Markierungen – darunter auch dreieckige „Vogelsilhouetten“ – kaum Schutz bieten. Wirksam sind vor allem Muster mit regelmäßigem Abstand von wenigen Zentimetern, die für Vögel die Fläche als Hindernis sichtbar machen. Die Anfälligkeit für Vogelschlag hängt stark vom Standort ab: Haltestellen inmitten dichter Bebauung bergen ein deutlich geringeres Risiko als solche in der Nähe von Wald- oder Parkflächen. Unterstände mit offenen Durchblickachsen oder spiegelnden Glasflächen sind besonders problematisch.

Am Ende stand im Ausschuss ein Stimmenpatt: vier Ratsmitglieder unterstützten den Antrag, vier lehnten ihn ab, eine Person enthielt sich. Damit galt der Antrag formal als abgelehnt – ein Ergebnis, das weder die Befürwortenden noch die skeptischen Stimmen zufriedenstellen dürfte. Während die Verwaltung auf fehlende Daten verweist und die HAVAG wenig Anlass für Änderungen sieht, lässt die Position der Fraktion Volt / MitBürger offen, ob das Thema in anderer Form erneut auf die Tagesordnung kommen könnte. Denn klar ist: Betroffene Haltestellen wie der Spechtweg machen deutlich, dass es zumindest punktuell Hinweise auf Vogelschlag gibt. Ob diese Einzelfälle politisch oder fachlich für eine größere Strategie ausreichen, bleibt umstritten.