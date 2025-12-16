Billard-Ergebnisse vom Wochenende

Am letzten Spieltag des Jahres 2025 stand für die vierte Mannschaft des 1. Billardclub Halle (Saale) eine richtungsweisende Begegnung in der Landesliga auf dem Programm. Beim direkten Abstiegskandidaten PBV Altmark Salzwedel III ging es um sehr wichtige Punkte, um sich vor der Winterpause etwas Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Bereits zum Auftakt im 14/1 sorgte Mario Schnell für einen echten Krimi. In einer denkbar knappen Partie (60:59) behielt er die Nerven und sicherte den Hallensern den ersten Punkt. Im anschließenden 9-Ball ließ Spielführer Jens Rebmann mit einem 6:1 nichts anbrennen und baute die Führung souverän aus. Im 8-Ball musste Andreas Rebmann eine Niederlage hinnehmen, ehe Annett Schnell im 10-Ball mit einem klaren 5:1 Erfolg den wichtigen dritten Punkt für Halle einfuhr. Nach der Pause zeigte Halle weiterhin große Entschlossenheit. Jens Rebmann dominierte sein zweites 14/1 deutlich und stellte die Weichen mit einem 60:21 klar auf Sieg. Mario Schnell bestätigte anschließend seine starke Tagesform auch im 8-Ball und besiegelte den Gesamtsieg. Zwar unterlag Annett Schnell im 9-Ball, doch Andreas Rebmann setzte im abschließenden 10-Ball mit einem souveränen 5:0 den Schlusspunkt unter einen gelungenen Spieltag. Somit überwintert die Mannschaft mit einem kleinen Punktepolster auf die Verfolger und kann nun selbst nach oben schauen.

Auch die fünfte Mannschaft des 1. BC Halle war am Sonntag im Einsatz. In der Bezirksliga kam es im heimischen Vereinsheim zum direkten Aufeinandertreffen im Kampf um den zweiten Tabellenplatz. Entsprechend hoch war die Bedeutung dieser Begegnung. Den Auftakt bestritt Sergej Gura im 14/1, musste dabei jedoch früh dem Gegner das Feld überlassen. Im anschließenden 9-Ball zeigte Silvio Teuscher eine engagierte Leistung, unterlag jedoch nur denkbar knapp mit 4:5. Mit einem 4:2 Sieg im 8-Ball von Seth Kurfman gelang den Hallensern der Anschlusspunkt vor der Pause. Im zweiten Abschnitt bewies das Team Moral. Silvio Teuscher holte mit einem 4:2 im 8-Ball einen wichtigen Punkt für Halle. Nachdem Sergej Gura im 10-Ball noch das Nachsehen hatte, erzielte Seth Kurfman mit einem 5:0 im 9-Ball und damit seinen zweiten Tagessieg das wichtige Unentschieden. Somit bleibt die Mannschaft punktgleich vor der Drittvertretung von Ballenstedt auf dem zweiten Platz.

Auch die sechste Mannschaft der Hallenser war in der Bezirksliga im Einsatz. Im direkten Duell bei der sechste Mannschaft vom 1. BC Magdeburg ging es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zum Auftakt musste Elise Hingst im 14/1 noch eine 32:40 Niederlage hinnehmen. Franz F. sorgte anschließend im 9-Ball für den ersten Punkt der Hallenser. Im 8-Ball blieb Spielführerin Johanna Gundermann chancenlos, wodurch es mit einem Rückstand in die Pause ging. Nach der Hinrunde konnte die Mannschaft noch einmal zulegen. Elise Hingst holte mit einem 4:2 im 8-Ball einen wichtigen Punkt und konnte somit für Halle ausgleichen. Nachdem sich Johanna Gundermann auch im 9-Ball geschlagen geben musste, war es Franz F., der durch seinen Sieg im Entscheidungsspiel (4:3 im 10-Ball) den am Ende verdienten Punkt einfuhr. Die sechste Mannschaft überwintert durch diesen ersten Punktgewinn auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Landesliga:

PBV Altmark Salzwedel III – 1. BC Halle IV 2 : 6

PBC Ballenstedt 1992 II – 1. Dessauer PBC II 3 : 5

BC Ball á Ball Halberstadt 2000 – 1. PBC Fortuna Haldensleben 6 : 2

Bezirksliga:

1. BC Halle V – PBC Ballenstedt 1992 III 3 : 3

1. BC Magdeburg VI – 1. BC Halle VI 3 : 3