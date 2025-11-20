Du bist Halle

Desaströse Haushaltslage der Stadt Halle (Saale): Kämmerer warnt Stadträte vor Ablehnung oder Verzögerung des Haushalts

von · 20. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. Steuerzahler sagt:
    20. November 2025 um 06:09 Uhr

    Die Stadt Muss durch einen Insolvenzverwalter, der nicht aus Sachsen-Anhalt kommt, verwaltet werden. Nur wirklich wichtige Posten dürfen noch finanziert werden, dieses „Wunschfantasiegebilde“ der meisten Stadträte muss Einhalt geboten werden. Man muss sich aufs Kerngeschäft konzentrieren und nicht jeder Gruppe Geld hinterher schmeißen. Es geht nun mal nicht, das jeder „freie Künstler“, jeden „freie Projekt“ und diese ganzen anderen Gruppen gefördert werden. Jetzt geht es darum, die Stadt am laufen zu halten und da muss eingespart werden, auch beim sogenannten „Kitt der Gesellschaft „(Sport). Das trifft alle, auch den Hobbysportclub „HFC“. Auch die TOOH darf nicht verschont werden – Radikalschnitt quer durch alle Fachbereiche und dann bekommt man das auch wieder in den Griff.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert