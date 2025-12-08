Fahrkartenautomat am S-Bahn-Haltepunkt Halle-Messe löst Alarm aus – es war nur eine Maus, die ein Nest gebaut hat

Am frühen Sonntagmorgen des 07.12.2025 wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) über die Auslösung eines technischen Alarms an einem Fahrausweisautomaten am Haltepunkt Halle (Saale) Messe informiert. Die Servicestelle der Deutschen Bahn teilte mit, dass der betroffene Automat keine regulären Meldungen übermittelt und eine Beeinträchtigung vorliegt. Da dies auf eine mögliche äußere Manipulation hinwies, machten sich Einsatzkräfte der Bundespolizei sofort mit Sondersignal auf den Weg zum Ereignisort.

Vor Ort bestätigte sich zunächst die technische Störung, jedoch ohne sichtbare Schäden oder Aufbruchsspuren am Gerät. Stattdessen entdeckten die Beamten im Ausgabeschacht des Automaten eine kleine Maus, die sich offensichtlich einen warmen Platz gesucht und dort mit dem Nestbau begonnen hatte. Der tierische Aufenthalt dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit jene Störung verursacht haben. Die Deutsche Bahn wurde über den ungewöhnlichen Verursacher und die Lage vor Ort informiert.