Fahrkartenautomat am S-Bahn-Haltepunkt Halle-Messe löst Alarm aus – es war nur eine Maus, die ein Nest gebaut hat

von · 8. Dezember 2025

3 Antworten

  1. Detlef sagt:
    8. Dezember 2025 um 13:04 Uhr

    Ach Gottchen, es war nur eine Maus, die ein Nest gebaut hat. Hat man der Maus wenigstens ein neues warmes Plätzchen gegeben? Wäre fair. Polizei, dein Freund und Helfer.

