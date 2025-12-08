„Märchen-Papst“ am Mittwoch zu Gast in Halle“

„Was uns die Grimm’schen Märchen heute noch sagen“. Die Katholische Studierendengemeinde hat am Mittwoch, 10. Dezember, den „Papst“ der Brüder-Grimm-Forschung, Professor Holger Ehrhardt aus Kassel, zu Gast. Ab 20:15 Uhr wird er sich auf eine mythologische und historische Spurensuche in den Grimm-Märchen begeben. Der Vortrag An der Moritzkirche 8 steht allen Interessierten. Der Eintritt ist frei.

Ehrhardt erhielt 2023 den mit 5000 Euro dotierten Europäischen Märchenpreis für seine Tätigkeit als Grimm- und Märchenforscher. Im Rahmen seiner Forschungstätigkeit hat er Briefe und andere Dokumente der Brüder Grimm für die Nachwelt aufbereitet.