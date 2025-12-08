Du bist Halle

„Märchen-Papst“ am Mittwoch zu Gast in Halle

von · 8. Dezember 2025

  1. Zappelphilipp sagt:
    8. Dezember 2025 um 12:19 Uhr

    Bei der Überschrift habe ich spontan an Merz gedacht..

  2. Euer Stura sagt:
    8. Dezember 2025 um 12:27 Uhr

    Na hoffentlich ordnet es dieser Grimm-Papst auch alles feministisch und leninistisch-woke korrekt ein, sonst war es das letzte Mal, dass er was von Märchen erzählen durfte.

    • Rückzug ist wie Rückbesinnung sagt:
      8. Dezember 2025 um 17:25 Uhr

      Apropos Märchen.
      Na hoffentlich verirren sich deine angeblich Studierenden mal nicht in ein Rekrutierungsbüro einer streitbaren Armee.

  3. Detlef sagt:
    8. Dezember 2025 um 13:06 Uhr

    „Märchen-Papst“ am Mittwoch zu Gast in Halle“
    Dachte bei der Überschrift, das Herr Merz nochmal in Halle gastiert.

  4. 10010110 sagt:
    8. Dezember 2025 um 13:07 Uhr

    Märchenerzähler haben wir schon genug in Halle. 😆

  5. Robert sagt:
    8. Dezember 2025 um 18:49 Uhr

    Der Kanzler kommt aber oft nach Halle .

