Du bist Halle

Automatenbetreiber laufen Sturm gegen geplante Erhöhung der Vergnügungssteuer in Halle und sehen ihre Existenz in Gefahr

von · 19. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

17 Antworten

  1. Buerger sagt:
    19. November 2025 um 05:06 Uhr

    „die städtischen Verantwortlichen seien erst in der Sitzung mit den Anliegen konfrontiert worden.“
    Was Blödsinn vom Geier ist. Der Breitkopf war schon letzten Mittwoch im Wirtschaftsausschuss. Es wäre also genügend Zeit für die Verwaltung gewesen sich vorzubereiten wenn sie ein Interesse an dem Problem hätten. Haben sie aber offensichtlich nicht. Es wird nur mit aller Macht alles daran gesetzt die sogenannte Konsolidierung durchzudrücken, um den Haushalt mit Rekordminus im Wahljahr genehmigt zu kriegen.

    Antworten
  2. MS sagt:
    19. November 2025 um 05:09 Uhr

    Woher weiß denn dieser Lobbyist von illegalen Automaten, warum meldet er die nicht der Stadt, damit die dort eingreift? Oder sind das halt nur Verdächtigungen, Gerüchte etc., um sein Anliegen zu zeigen? Und bei über einer Million Umssatz in seinem Laden (wenn 3% 40k ausmachen), würde ich gerne mal seine Abrechnungen sehen, warum er angeblich so am Hungertuch knabbert ….

    Antworten
    • Mechanist sagt:
      19. November 2025 um 08:21 Uhr

      „halt nur Verdächtigungen, Gerüchte etc.“

      Hier melden sich jeden einzelnen Tag Leute und jammern, wie schrecklich alles ist, können aber nie sagen, wie sie selbst mal etwas davon erlebt haben. Das ist also normal.

      Übrigens: auch bei Automatenaufstellern ist Umsatz nicht gleich Gewinn und die Vergnügungssteuer nur eine von mehreren Steuerarten. 😉

      Antworten
  3. 10010110 sagt:
    19. November 2025 um 05:42 Uhr

    Es geht hier um unsere Existenz und die der Mitarbeiter.

    Oh, das wäre ja super traurig für unsere Gesellschaft, wenn es ein paar Spielautomatenbetreiber weniger gäbe. 🙄

    (das war natürlich Ironie, für alle Autisten unter uns)

    Die Vergnügungssteuer kann gern auf 100% erhöht werden. Und zusätzlich muss das Ordnungsamt noch häufiger und konsequenter die Rechtmäßigkeit mancher Automaten in diversen Spelunken kontrollieren.

    Antworten
  4. omi sagt:
    19. November 2025 um 06:12 Uhr

    Diese Geräte einfach auf der Kippe entsorgen, die Nutzer gleich mit.

    Antworten
  5. M sagt:
    19. November 2025 um 06:35 Uhr

    Wenn man bedenkt, dass man meistens verliert, wenn man sich dem sogenannten Glücksspiel hingibt, ist es fast schon paradox, dass man überhaupt dafür Vergnügungssteuer zahlen muss.

    Antworten
  6. wer denn sonst sagt:
    19. November 2025 um 07:06 Uhr

    macht den mist so teuer, dass niemeand es sich mehr leisten kann, dort seine kohle zu verlieren. – diese spieldinger sind voll die seuche, schlimmer wie drogen, da legal und magnet fuer geldwaesche/kriminalitaet.

    Antworten
  7. Also sagt:
    19. November 2025 um 07:08 Uhr

    Spielhallen machen süchtig und zerstören Familien.
    Sollte abgeschafft werden.
    Die Mitarbeiter finden sehr schnell neue Arbeit. Es fehlen überall Leute.

    Antworten
  8. Halle-Leser sagt:
    19. November 2025 um 07:17 Uhr

    Ein Automatenbetreiber, der 8% der Automaten in dieser Stadt in EINER Location betreibt, dessen Geschäftsmodell darin liegt anderen Leuten ohne Gegenleistung das Geld aus der Tasche zu ziehen, jammert über 3% Steuererhöhung.

    Genau mein Humor.

    Antworten
  9. ON + ON sagt:
    19. November 2025 um 08:08 Uhr

    Ohne die Spielhallenquerfinanzierung mit seinen Spielautomaten durch das Bastian wäre ein kostenloser großer Lesesaal mit WLAN im Hauptbahnhof gar nicht denkbar. Die Stadt sollte die Vergnügungssteuer belassen wie sie ist.

    Antworten
  10. Emmi sagt:
    19. November 2025 um 10:21 Uhr

    Diese Automaten befördern nur die Sucht bei vielen Nutzern.
    Die Betreiber machen doch nichts weiter als die Dinger aufzustellen und zu entleeren. Einen gesellschaftlichen Nutzen haben sie nicht. Gewinn müssen die Automaten noch genug abwerfen, sonst würden sie nicht aufgestellt und Lobbyisten rausgeschickt

    Antworten
  11. Umgeschaut sagt:
    19. November 2025 um 11:18 Uhr

    Witzig: Existenz der Mitarbeiter. Zahl für Teilzeit, Minijob und Mindestlohn und jammert. Ob der schon mal was von Mischkalkulation mit seinen anderen Betriebsorten gehört hat? Dann muß er das dort ausgleichen.

    Antworten
  12. Wuffi sagt:
    19. November 2025 um 12:30 Uhr

    Einfach auf Hunde umsteigen…da bleibt die Steuer gleich

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert