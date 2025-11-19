Du bist Halle

Mehr Vielfalt in Kitas: in Halle ist das Projekt „Kita für Dich“ für Kinder mit Migrationserfahrung gestartet

von · 19. November 2025

6 Antworten

  1. Onkel Uhu sagt:
    19. November 2025 um 07:14 Uhr

    „Migrationserfahrung“… Und wieder einen Fünfer in die Kasse für das linksgrüne Phrasenschwein.

  2. Yvonne sagt:
    19. November 2025 um 08:11 Uhr

    Migrationserfahrung, schönes Wort.
    Was hat den ein kleines Kind schon für Erfahrungen gemacht? Im Vergleich zu was.

    • Frage sagt:
      19. November 2025 um 13:18 Uhr

      Oh! Ich erinnere mich lebhaft an einen Besuch bei einer Familie. Der Vater zeigte uns Fotos von seinem zerbombten Haus. Der Sohn hatte danach einen Weinkrampf. Er hatte im Moment des Angriffs auf dem Balkon gespielt. Ich bin heilfroh, dass meine Kinder nichts vergleichbares erlebt haben, auch, dass ich nicht mit ihnen in irgendeinem Lager festhing, dass sie nicht in einem Land leben, das ganz anders funktioniert … Sie werden vielleicht verstehen, dass ich Ihren Kommentar als herzlos und erschreckend ignorant wahrnehme. Woher dieses Desinteresse am Schicksal anderer?

  3. Daniel M. sagt:
    19. November 2025 um 10:35 Uhr

    Lamsa soll sich lieber um ihre jugendlichen Straftäter kümmern, die die Bevölkerung terrorisieren.
    Ansonsten bin ich davon ausgegangen, dass Behörden entsprechende Angebote machen. Zumindest ist es ihre Pflicht und Aufgabe allen Kindern niedrigschwelligen Zugang zur o.g. Einrichtungen zu machen. Denn Das ist die erste Generation, die tatsächlich integriert wird und denen linkes und rechtes Geschwafel völlig egal ist.

  4. Emmi sagt:
    19. November 2025 um 10:38 Uhr

    Warum wird dieses Thema jetzt so in den Vordergrund für Migranten gehoben.? Das ist doch nur für den LAMSA Chef. Er will ja in die Landespolitik und dahin gewählt werden.
    Migranten kennen Kitas nicht? Das bedeutet auch Integration, sich mit dem Land und Leuten zu beschäftigen. Sie sehen doch, wo Kinder hingebracht werden und unterwegs sind.

  5. Mensch sagt:
    19. November 2025 um 12:44 Uhr

    Bezahlt die LAMSA oder die Eltern der Kinder den
    Kitaplatz oder der Steuerzahler ,ich denke die
    Stadt hat kein Geld ?

