Du bist Halle

Wird das Laternenfest in Halle (Saale) verkleinert, um Geld zu sparen? Stadt legt dem Stadtrat Varianten vor

von · 3. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

6 Antworten

  1. Der da sagt:
    3. November 2025 um 19:11 Uhr

    Wie wär’s mal mit Eintrittspreisen?

    Antworten
  2. JM sagt:
    3. November 2025 um 20:20 Uhr

    Wieso macht man nicht Crowdfunding? Es würden sicherlich viele Menschen etwas freiwillig spenden.

    Antworten
  3. Rob sagt:
    3. November 2025 um 20:59 Uhr

    Wie wäre es mal, daran zu arbeiten , das es wieder ein Volksfest wird , welches Besucher anzieht ! Und nicht nur Hallenser ! Die Debatten jedes Jahr , kleiner , mehr Sicherheit, kein Feuerwerk , kein Geld usw… Frage nach Eisleben , was kosten euch die Eislebener Wiesn , wieviele Verlust bzw Gewinn macht diese kleine Stadt ? Man sollte vlt einfach mal das links grüne austauschen in der Stadt und Personen einstellen die Lust haben für die breite Masse und für die Stadt zuarbeiten! Statt für ideoloien ! Sorry ! Jeder Hinterdörfler sieht wie es mit unserer Stadt immer weiter Berg ab geht ! Aber Hauptsache irgendwelche links grünen Veranstaltungen werden aus den Leben gerufen !

    Antworten
  4. SagJaNur sagt:
    3. November 2025 um 21:23 Uhr

    Wie wäre es damit, auf das Feuerwerk zu verzichten? Da könnte man gut Kosten sparen und Feuerwerk gibts ja jedes Wochenende mehrfach. Es ist also nichts besonderes mehr.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert