Du bist Halle

Freundschaft über Entfernung hinweg: Karlsruhe und Halle feiern 35 Jahre Deutsche Einheit – Spenden übergeben

von · 17. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert