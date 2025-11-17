Halle (Saale) will Konzernhauptsitz der Deutschen Bahn haben

Die Stadt Halle (Saale) hat mit Partnern eine Initiativ-Bewerbung um den Sitz der Konzernzentrale der Deutschen Bahn AG angekündigt. Über detaillierte Pläne will sie gemeinsam mit Partnern am Mittwoch informieren.

Derzeit befindet sich das Verkehrsunternehmen im Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin.