HAVAG verbessert Infomonitore in Krankenhäusern, Schwimmhallen und städtischen Einrichtungen

von · 21. November 2025

  1. Halle-Leser sagt:
    21. November 2025 um 12:33 Uhr

    Was für eine Selbstbeweihräucherung!

    Die HAVAG ist nicht mal in der Lage die Anzeigen am Busbahnhof anzupassen.
    Davon abgesehen, dass die Ersatzhaltestellen sowas von beschissen ausgeschildert sind.

    Das ist die tatsächliche Kompetenz.

