Ehrung für Sachsen-Anhalts Behindertensportler

von · 21. November 2025

Ehrung für die erfolgreichen Para Sportler:innen 2025 aus Halle und dem Saalekreis: Maja Gietzen, Ognyana Dusheva, Maik Polte, Dr. Volkmar Stein, Aurel Siegel– Leiter Fachbereich Sport der Stadt Halle (Saale) – Karin Seiffert (stehend v. l.) Anas Al Khalifa, Anja Adler, Egbert Gaudigs (sitzend v. l.)

