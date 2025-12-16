Intersport am Marktplatz öffnet Ende März

In Halle (Saale) öffnet der erste Intersport-Superstore in Deutschland Ende März 2026. Diesen Termin hat der Marktführer im deutschen Sportfachhandel, der Sportfachhandelsverbund Intersport Deutschland eG, jetzt offiziell mitgeteilt. Im ehemaligen Kaufhof-Gebäude am Marktplatz 23/24 wird das neuentwickelte Storekonzepts des Unternehmens auf über 2000 Quadratmetern und zwei Etagen erstmals realisiert.

Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt: „Das sind noch einmal gute Nachrichten kurz vor Weihnachten. Intersport bekennt sich nun ganz offiziell zu seinem neuen Standort in Halle (Saale). Das Unternehmen hat konkret angekündigt, seine Pforten im März 2026 am Marktplatz zu öffnen. Ich danke allen, die am Erfolg der Neuansiedlung mitgewirkt haben. Dank Teamwork, zielorientiertem Wirken und langem Atem können wir uns auf eine Neueröffnung freuen, die einen erheblichen Impuls für die Innenstadt setzen wird.“

Das Intersport-Superstore-Konzept wird bis April auch in Chemnitz umgesetzt. Es richtet sich mit einem umfangreichen Sortiment im Preiseinstieg besonders an Familien und Freizeitsportlerinnen und -sportler.