Intersport am Marktplatz öffnet Ende März

von · 16. Dezember 2025

12 Antworten

  1. hm sagt:
    16. Dezember 2025 um 15:35 Uhr

    Nach der Beschreibung ist das wohl die Intersport-Antwort auf Decathlon. Interessant. Hoffentlich hilft das bei der Belebung der Altstadt.

  2. Harald sagt:
    16. Dezember 2025 um 16:05 Uhr

    Cierpinski freut sich schon.

  3. Detlef sagt:
    16. Dezember 2025 um 16:09 Uhr

    Mal sehen wie lange

  4. 10010110 sagt:
    16. Dezember 2025 um 17:29 Uhr

    Dank Teamwork, zielorientiertem Wirken und langem Atem können wir uns auf eine Neueröffnung freuen, die einen erheblichen Impuls für die Innenstadt setzen wird.

    Ja, und zwar einen Verdrängungsimpuls, bei dem dann in nicht allzu ferner Zukunft das Sporthaus Czierpinski dichtmachen wird und das halbe Rolltreppen-Center leersteht. Auch nicht viel gewonnen.

  5. A.W. sagt:
    16. Dezember 2025 um 17:36 Uhr

    Direkt gegenüber von Cierpinski?? Bescheuert

  6. Fred sagt:
    16. Dezember 2025 um 17:51 Uhr

    Sport geht immer, siehe HFC und VfL

  7. Ich sagt:
    16. Dezember 2025 um 20:57 Uhr

    Am Sonntag war’s im KWS friedlich. Fröhlich ab der 2. Hälfte dann auch.

    Polizei war dort weder von Nöten noch in nennenswerter Stärke anwesend. So parkte sie auch nicht wie sonst üblich den Fußweg zur StraBa in der Kantstraße zu.

