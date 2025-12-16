Intersport am Marktplatz öffnet Ende März
In Halle (Saale) öffnet der erste Intersport-Superstore in Deutschland Ende März 2026. Diesen Termin hat der Marktführer im deutschen Sportfachhandel, der Sportfachhandelsverbund Intersport Deutschland eG, jetzt offiziell mitgeteilt. Im ehemaligen Kaufhof-Gebäude am Marktplatz 23/24 wird das neuentwickelte Storekonzepts des Unternehmens auf über 2000 Quadratmetern und zwei Etagen erstmals realisiert.
Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt: „Das sind noch einmal gute Nachrichten kurz vor Weihnachten. Intersport bekennt sich nun ganz offiziell zu seinem neuen Standort in Halle (Saale). Das Unternehmen hat konkret angekündigt, seine Pforten im März 2026 am Marktplatz zu öffnen. Ich danke allen, die am Erfolg der Neuansiedlung mitgewirkt haben. Dank Teamwork, zielorientiertem Wirken und langem Atem können wir uns auf eine Neueröffnung freuen, die einen erheblichen Impuls für die Innenstadt setzen wird.“
Das Intersport-Superstore-Konzept wird bis April auch in Chemnitz umgesetzt. Es richtet sich mit einem umfangreichen Sortiment im Preiseinstieg besonders an Familien und Freizeitsportlerinnen und -sportler.
Nach der Beschreibung ist das wohl die Intersport-Antwort auf Decathlon. Interessant. Hoffentlich hilft das bei der Belebung der Altstadt.
Cierpinski freut sich schon.
Richtet Cierpinski sich mit einem umfangreichen Sortiment im Preiseinstieg besonders an Familien und Freizeitsportlerinnen und -sportler?
Cierpinski richtet sich an die paar Idealisten die noch in die Innenstadt rennen. So wie Alle.
Mal sehen wie lange
Ja, und zwar einen Verdrängungsimpuls, bei dem dann in nicht allzu ferner Zukunft das Sporthaus Czierpinski dichtmachen wird und das halbe Rolltreppen-Center leersteht. Auch nicht viel gewonnen.
Wenn dann im Rolltreppen-Center dort die Klo´s stinken, ist der junge SPD-Mann wieder am protestieren.
Direkt gegenüber von Cierpinski?? Bescheuert
Wo ist bei dir „direkt gegenüber“?
Sport geht immer, siehe HFC und VfL
Gewalt ist kein Sport.
Am Sonntag war’s im KWS friedlich. Fröhlich ab der 2. Hälfte dann auch.
Polizei war dort weder von Nöten noch in nennenswerter Stärke anwesend. So parkte sie auch nicht wie sonst üblich den Fußweg zur StraBa in der Kantstraße zu.