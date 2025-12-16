Du bist Halle

Landtag von Sachsen-Anhalt beschließt Infrastruktur-Sondervermögen: 98 Millionen Euro werden investiert

16. Dezember 2025

7 Antworten

  1. Mitteldeutsche Affenanstalt sagt:
    16. Dezember 2025 um 15:19 Uhr

    Warum immer noch das Wort „Sondervermögen“ statt „Sonderschulden“ verwendet wird, bleibt mir schleierhaft. Ein aus Schulden finanziertes Vermögen bleibt Schulden.

  2. Henk sagt:
    16. Dezember 2025 um 15:23 Uhr

    Es sind zusätzliche Schulden, kein Vermögen.

  3. Unsinn sagt:
    16. Dezember 2025 um 16:02 Uhr

    Gott. Was für ein Blödsinn.
    Da hätten die das Geld auch gleich verbrennen können.
    Dass aus dem Sondervermögen für Infrastruktur nichts in Infrastruktur investiert wird, war bei der Regierung zu erwarten.
    Und Willi kann wieder irgendwelchen sinnlosen Tinnef „fördern“.

  4. Erika B. sagt:
    16. Dezember 2025 um 16:18 Uhr

    Diese Schulden zahlen unsere Kinder und Kindeskinder noch ab 🙁 Die Jugend tut mir leid! Am besten ist es, gar keine Kinder mehr in die Welt zu setzen.

  5. Orwell ist Realität sagt:
    16. Dezember 2025 um 16:30 Uhr

    Schulden sind Vermögen?
    Freund ist Feind?
    Schwarz ist weiss?

    Geht das jetzt weiter so?

  6. Was soll das? sagt:
    16. Dezember 2025 um 17:44 Uhr

    Der Landtag „investiert“ in neue Schulden?

  7. Wario sagt:
    16. Dezember 2025 um 21:36 Uhr

    Diese „Investitionen „ sind das Erbe einer abgewählten „Koalition „ ! Futter fürs Volk, damit es die Füße stillhält ! Wohlfeile Worte, die keiner richtig versteht! Die alles und nichts aussagen!

