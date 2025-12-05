Züge, S-Bahnen und Plusbusse besser machen: nächstes Fahrgastforum Sachsen-Anhalt startet nächste Woche

Fahrgäste, die in Sachsen-Anhalt mit dem Zug, dem PlusBus oder generell am Bahnhof unterwegs sind, werden erneut um ihre Meinung gebeten. Dieses Mal zum Thema Schienenersatzverkehr. Anregungen und Ideen zur Verbesserung können im Rahmen des Fahrgastforums unter www.fahrgastforum.de im Zeitraum vom 8. bis 19. Dezember geäußert und kommentiert werden. Durchgeführt und ausgewertet wird das Fahrgastforum von der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA).

Für die Auswertung ist entscheidend, welche Themen von den Nutzern als besonders relevant bewertet werden. Daher ist es immer hilfreich, wenn Beiträge diskutiert und Ideen durch andere Blickwinkel erweitert werden. Ziel ist es, aus den Diskussionen Verbesserungen für Regionalzüge, S-Bahnen und PlusBus-Linien in Sachsen-Anhalt abzuleiten.