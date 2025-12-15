Kleiner Weihnachtsmarkt am Stadtrand: 2. Diemitzer Winterzauber am Wochenende

Die Harzer Blasenwurst und Top Secret veranstalten am 20. und 21.12.2025 nach der erfolgreichen Premiere vor einem Jahr den zweiten Diemitzer Winterzauber in der Berliner Straße 205. Kinderkarussell und Kindereisenbahn können von den Kindern kostenlos genutzt werden.

Es gibt eine Weihnachtsmann-Sprechstunde auf der Bühne. Am Samstag und Sonntag jeweils von 11-13 Uhr und von 15-17 Uhr ist Santa Claus für die Kinder da, hat auch Geschenke in seinem Sack. Und am Samstag ab 18 Uhr legt DJ Stefano auf.

Zudem gibt es Leckereien aus der Wurstküche. Grünkohl, gebratene Leber, Rostbratwurst und vieles mehr werden angeboten.