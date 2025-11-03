Mehrere Kleintransporter in Halle aufgebrochen

Dem hiesigen Polizeirevier wurden am gestrigen und heutigen Tag mehrere Fahrzeugeinbrüche in abgestellte Kleintransporter im Stadtgebiet Halle (Saale) angezeigt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen manipulierten der/die unbekannten Täter die Türen der geparkten Fahrzeuge, durchwühlten nachfolgend die Ladeflächen und entwendeten verschiedene Werkzeuge. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zur entstandenen Schadenshöhe angegeben werden. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unabhängig vom berichteten Sachverhalt empfiehlt die Polizei, Wertgegenstände nie sichtbar in Fahrzeugen liegen zu lassen! Weiterhin sollten das Fahrzeug betreffende Dokumente (Fahrzeugschein und insbesondere Fahrzeugbrief) nie dauerhaft im Fahrzeug deponiert werden!