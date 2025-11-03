Reizgas-Attacke in der Sekundarschule Fliederweg – zwei Schüler leicht verletzt

Am Vormittag haben Unbekannte in den Räumlichkeiten der Sekundarschule Fliederweg in Halle (Saale) Reizgas versprüht. Dadurch musste der Unterricht abgebrochen werden, die Schüler wurden nach Hause geschickt.

Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort. Durch den Reizstoff zogen sich laut Polizei zwei Schüler leichte Augenreizungen zu. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen, welche derzeitig andauern.

Vor einem Jahr kam es an der Schule zu einem ähnlichen Vorfall mit 20 Verletzten.