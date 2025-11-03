Unfall in der Torstraße: Autofahrer überholt Straßenbahn und bremst dann vor ihr ab – Fahrgast stürzt durch Notbremsung

Gegen 11:00 Uhr ereignete sich im Bereich Torstraße in Halle (Saale) ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von einem PKW und einer Straßenbahn. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurde die Straßenbahn von dem beteiligten PKW überholt. Nachdem dieser vor der Straßenbahn wieder einscherte bremste der PKW-Fahrer sehr stark, so dass der Fahrer der Straßenbahn einen Zusammenstoß nur durch eine eingeleitete Notbremsung verhindern konnte.

Durch den Bremsvorgang stürzte ein Fahrgast in der Straßenbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, welche zum jetzigen Zeitpunkt andauern. Es kam zu kurzzeitigen Behinderungen des öffentlichen Nah- und des Fahrzeugverkehrs.