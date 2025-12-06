Nach Fenstersturz in Halle-Neustadt: Zustand des Mädchens weiterhin “sehr sehr kritisch” – Polizei ermittelt gegen Mutter wegen Verletzung der Aufsichtspflicht

Nachdem am Freitagvormittag in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt ein Kind aus dem Fenster eines Wohnblocks gefallen ist, ist der Zustand des 7-jährigen Mädchens weiterhin “sehr sehr kritisch”, sagte Polizeisprecher Alexander Junghans. Das Mädchen war mit zwei jüngeren Geschwistern zu Hause, als das Unglück passierte – sie fiel aus dem dritten Stockwerk eines Elfgeschossers. Insgesamt hat die syrische Familie 5 Kinder.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Mutter wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie gefährlicher Körperverletzung. Sie hatte die Wohnung verlassen, um eine weitere Tochter zur Grundschule zu bringen und drei Kinder allein zu Hause gelassen. Die 14-Jährige Tochter war zum Zeitpunkt des Unglücks ebenfalls in der Schule, auch der Vater war nicht zu Hause.