Nikolausüberraschung am Saaleufer: Weihnachtsmänner und Grinch kommen mit der “Ische” angerudert

Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat der Wassersportclub Halle e.V vom Hufeisensee am Samstagnachmittag zahlreiche Spaziergänger am Riveufer und auf der Ziegelwiese überrascht. Denn plötzlich tauchte auf der winterlichen Saale das traditionsreiche Boot „Ische“ auf – bemannt mit zehn fröhlich winkenden Weihnachtsmännern und -frauen. Angeführt wurde die festliche Crew jedoch nicht vom Nikolaus persönlich, sondern vom grünen Unruhestifter aus dem Weihnachtsuniversum: dem Grinch.

Der grummelig dreinblickende, aber sichtlich gut gelaunte Grinch stand am Bug und dirigierte seine weihnachtliche Mannschaft sicher zum Anleger am Bootshaus 5. Dort angekommen, wurden die Schaulustigen mit einem bunten Spektakel empfangen: rote Mäntel, weiße Rauschebärte, Glöckchen und natürlich prall gefüllte Geschenkesäcke.

Wie schon in den vergangenen Jahren hatte der Wassersportclub Halle e.V vom Hufeisensee seine traditionelle Nikolausaktion vorbereitet. Nach einem kurzen Glühwein-Umtrunk zur Stärkung brachen die Weihnachtsmänner zu Fuß auf, um auf der Ziegelwiese und am Riveufer kleine süße Überraschungen zu verteilen. Vor allem Kinder staunten nicht schlecht, als sie plötzlich von einem ganzen Trupp rot gekleideter Gäste mit Leckereien beschenkt wurden.

Parallel fand auch das Nikolausschwimmen in der Saale statt. Und so schauten die Rauschebärte auch hier vorbei und überreichten Plätzchentüten an die Zuschauer und Schwimmer.