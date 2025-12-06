Waren Chemikalien drin? Frau kippt in Halle-Neustadt lauwarmes Wasser aus dem Fenster auf spielende Kinder, möglicherweise mit “Chlorex”

Zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Samstagnachmittag in Halle-Neustadt. Gegen 13.15 Uhr hat eine Frau einen Eimer mit lauwarmem Wasser aus dem Fenster auf zwei spielende Kinder gekippt. “Ob sich darin auch Chemikalien befanden, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen”, sagte Polizeisprecher Alexander Junghans. Dem Vernehmen nach könnte es sich um Chlorex handeln.

Die beiden Kinder bleiben körperlich unversehrt. Lediglich die Kleidung kam mit der Mischung in Berührung, nicht aber die Haut.

Das Motiv der 25-Jährigen ist noch unklar, so Junghans. In der Vergangenheit gab es aber in der Straße bereits mehrfach Beschwerden über die Lautstärke der Kinder. Möglicherweise fühlte sich die Frau davon genervt, spekulieren Nachbarn.