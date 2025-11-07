Neue Beleuchtung für den Weihnachtsbaum im Halle (Saale) – Mittwoch wird er in der Frohen Zukunft gefällt

Die Weihnachtszeit rückt näher. Und ab Mittwoch wird es auf dem Marktplatz in Halle (Saale) auch schon weihnachtlich. Denn gegen Mittag wird der Weihnachtsbaum aufgestellt. Die 13 Meter hohe Fichte kommt aus der Frohen Zukunft.

“Ein sehr schöner Baum, der die Hallenser und Hallenserinnen erfreut”, sagte Halles Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt, der sich den Baum in der Gleimstraße auch bereits persönlich angeschaut hat. Der Baum steht nah an einem Einfamilienhaus, wird dort durch seine Wurzel und die Größe langsam zum Problem.

Eine 1.200 Meter lange Lichterkette mit 2.400 Lämpchen wird den Baum in der Dunkelheit zum Leuchten bringen. Dabei kommt eine neue Kette zum Einsatz. Auch die Weihnachtsbeleuchtung für den Boulevard wurde erneuert.