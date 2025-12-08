Oberstufenchor des TMG auf musikalischer Reise nach Tschechien: „Chorvolution“ zu Gast in Pilsen, Prag und Rokycany

Vom 02. bis 06. Dezember 2025 begab sich der Oberstufenchor „Chorvolution“ des Giebichenstein-Gymnasiums „Thomas Müntzer“ aus Halle (Saale) auf eine besondere musikalische Reise nach Tschechien. Insgesamt 34 Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren sowie drei Lehrkräfte machten sich auf den Weg nach Pilsen, Prag und Rokycany, wo sie nicht nur neue Städte und Kulturen entdecken, sondern vor allem neue musikalische Freundschaften schließen durften.



Auslöser der Reise war die Einladung des tschechischen Schulchores „Unique Rokycany“ des örtlichen Gymnasiums. Der Besuch gipfelte im großen Gemeinschaftskonzert am 04.12.25: Ein bis auf den letzten Platz gefüllter Konzertsaal in Rokycany, spürbare Vorfreude und ein stimmungsvolles Programm aus Pop, Musical und Gospel unter der Leitung von Konrad Pfeiffer – ein Abend, der für alle Chöre zu einem echten Höhepunkt wurde.



Besonders prägend für die deutschen Schülerinnen und Schüler war zudem der Besuch des tschechischen Unterrichts, der einen authentischen Einblick in den Schulalltag der Gastgeber ermöglichte. Der internationale Austausch, das gemeinsame Musizieren und die herzliche Aufnahme vor Ort machten die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Hallenser.



„Chorvolution“ blickt dankbar auf eine intensive und herzliche Zeit zurück – und hofft auf ein baldiges Wiedersehen, vielleicht auch in Halle, um die große Gastfreundschaft der tschechischen Freunde erwidern zu können.



Fotos: Giebichenstein-Gymnasiums „Thomas Müntzer“

Artikel Teilen: