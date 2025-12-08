Wegen Schleichverkehr: Auf- und Zufahrt der Straße Rennbahn / Passendorfer-Wiesen wird gesperrt
Um nicht so lange im Stau wegen der Brückenbaustelle am Rennbahnkreuz zu stehen, nutzen findige Autofahrer die Straße „Rennbahn Passendorfer Wiesen“. Doch damit macht die Stadt nun Schluss. Ab dem morgigen Dienstag, 9. Dezember 2025, sowohl die Auffahrt zum Rennbahnkreuz als auch die Zufahrt vom Rennbahnkreuz voll gesperrt.
Die Straße werde laut Stadtverwaltung illegal, entgegengesetzt des angeordneten Richtungsverkehrs, sehr oft als Schleichweg genutzt. Dies führe aber zu Behinderungen des stadteinwärtigen Verkehrs aus Richtung Eislebener Chaussee.
Auch Kontrollen der Polizei hätten bis heute nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Mit der Sperrung ist die Rennbahn nur über die Straße An der Feuerwache erreichbar.
Dann müssen aber schon Beton-Legosteine da hingestellt werden, nicht nur irgendwelche Plastezäune. Es gibt genügend oberdreiste Autofahrer, die Absperrungen einfach zur Seite schieben, solange das möglich ist.
Mimimi! Heul leise!
Und warum wird die Strasse nicht als Entlastungsstrecke genutzt? Hauptsache alles verbieten, sperren, Parken einschränken, Knöllchen verteilen, nur zu! In der Innnenstadt sieht man, wohin das führt. Bald ist auch noch der letzte Laden zu.
Welche Entlastung soll das bringen? Letztendlich müssen doch alle durch das Nadelöhr Rennbahnkreuz … *kopfschüttel*
Henk ,überfordere nicht unsere Verkehrsplaner .
Weil diese extra Strecke das Reißverschlusssystem bei der Auffahrt massivst stört.
Diese beschriebene Verfehlung rundet das Gesamtbild dessen was sich so im öffentlichen Raum tagtäglich so an Negativem abspielt konsequent ab. Hier sind es wieder einmal die Autofahrer die negativ auffallen. Um den Weihnachtsmarkt sind es die Radfahrer die teils unverfroren auf dem Fußweg neben den Sicherheitsabsperrungen durchfahren ohne Rücksicht auf die Fußgänger. Aber auch diejenigen die zum Fuss unterwegs sind haben zu einem großen Teil das Handy in der Hand und schauen nicht hin was sie damit für Gefahrensituationen sorgen.
Strafe muss sein!
Alles für die Autoarme Stadt Halle a.d.S. ! Was Demokratisch nicht erreicht wird , wird durch solche Situationen erzwungen. Die Hochstraße ist bald weg. Die Ideologen haben dann ihr Ziel erreicht. Man muss dann gezwungenermaßen einen großen Bogen um diese Stadt machen . Mittlerweile kein Verlust.
Richtig gewählt wird entgegen der Einbahnstraße.
Niemand will die Hochstraße abschaffen.
Schleichfahrten…so ein Blödsinn. Die Straße ist eine offizielle Straße und durch jeden nutzbar. Und Rchtungsbezogen war sie bis jetzt auch nicht. Ob ich nun dort stehe oder auf der B80, Auffahrt vom Rennbahnring oder oben auf der Magistrale…die Baustelle ist immer vor einem. Aber genau das Verhalten ist typisch deutsch. Verbieten statt sich für eine Entlastung einzusetzen.
Also kann dort auch gesperrt werden.
Von der B80, linke Spur in Richtung Peißnitz darfst du nur gerade aus und nicht rechts abbiegen. Ist Richtungsbezogen.
Die Ösis haben da ein System gegen solche Durchfahrten: Kennzeichen wird bei der Einfahrt gescannt, mit berechtigten verglichen, und wenn das Kfz da nicht berechtigt ist und weniger als 15 Minuten gebraucht hat, gibt’s ein Briefchen.