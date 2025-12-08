Wegen Schleichverkehr: Auf- und Zufahrt der Straße Rennbahn / Passendorfer-Wiesen wird gesperrt

Um nicht so lange im Stau wegen der Brückenbaustelle am Rennbahnkreuz zu stehen, nutzen findige Autofahrer die Straße „Rennbahn Passendorfer Wiesen“. Doch damit macht die Stadt nun Schluss. Ab dem morgigen Dienstag, 9. Dezember 2025, sowohl die Auffahrt zum Rennbahnkreuz als auch die Zufahrt vom Rennbahnkreuz voll gesperrt.

Die Straße werde laut Stadtverwaltung illegal, entgegengesetzt des angeordneten Richtungsverkehrs, sehr oft als Schleichweg genutzt. Dies führe aber zu Behinderungen des stadteinwärtigen Verkehrs aus Richtung Eislebener Chaussee.

Auch Kontrollen der Polizei hätten bis heute nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Mit der Sperrung ist die Rennbahn nur über die Straße An der Feuerwache erreichbar.