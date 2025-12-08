Du bist Halle

Wegen Schleichverkehr: Auf- und Zufahrt der Straße Rennbahn / Passendorfer-Wiesen wird gesperrt

von · 8. Dezember 2025

  1. 10010110 sagt:
    8. Dezember 2025 um 16:02 Uhr

    Dann müssen aber schon Beton-Legosteine da hingestellt werden, nicht nur irgendwelche Plastezäune. Es gibt genügend oberdreiste Autofahrer, die Absperrungen einfach zur Seite schieben, solange das möglich ist.

  2. Henk sagt:
    8. Dezember 2025 um 16:17 Uhr

    Und warum wird die Strasse nicht als Entlastungsstrecke genutzt? Hauptsache alles verbieten, sperren, Parken einschränken, Knöllchen verteilen, nur zu! In der Innnenstadt sieht man, wohin das führt. Bald ist auch noch der letzte Laden zu.

  3. Erdna sagt:
    8. Dezember 2025 um 17:06 Uhr

    Diese beschriebene Verfehlung rundet das Gesamtbild dessen was sich so im öffentlichen Raum tagtäglich so an Negativem abspielt konsequent ab. Hier sind es wieder einmal die Autofahrer die negativ auffallen. Um den Weihnachtsmarkt sind es die Radfahrer die teils unverfroren auf dem Fußweg neben den Sicherheitsabsperrungen durchfahren ohne Rücksicht auf die Fußgänger. Aber auch diejenigen die zum Fuss unterwegs sind haben zu einem großen Teil das Handy in der Hand und schauen nicht hin was sie damit für Gefahrensituationen sorgen.

  4. Wehe ihr bösen Autofahrer! sagt:
    8. Dezember 2025 um 17:30 Uhr

    Strafe muss sein!

  5. Wario sagt:
    8. Dezember 2025 um 19:13 Uhr

    Alles für die Autoarme Stadt Halle a.d.S. ! Was Demokratisch nicht erreicht wird , wird durch solche Situationen erzwungen. Die Hochstraße ist bald weg. Die Ideologen haben dann ihr Ziel erreicht. Man muss dann gezwungenermaßen einen großen Bogen um diese Stadt machen . Mittlerweile kein Verlust.

  6. Kfz sagt:
    8. Dezember 2025 um 19:23 Uhr

    Schleichfahrten…so ein Blödsinn. Die Straße ist eine offizielle Straße und durch jeden nutzbar. Und Rchtungsbezogen war sie bis jetzt auch nicht. Ob ich nun dort stehe oder auf der B80, Auffahrt vom Rennbahnring oder oben auf der Magistrale…die Baustelle ist immer vor einem. Aber genau das Verhalten ist typisch deutsch. Verbieten statt sich für eine Entlastung einzusetzen.

  7. Rentner sagt:
    8. Dezember 2025 um 20:07 Uhr

    Die Ösis haben da ein System gegen solche Durchfahrten: Kennzeichen wird bei der Einfahrt gescannt, mit berechtigten verglichen, und wenn das Kfz da nicht berechtigt ist und weniger als 15 Minuten gebraucht hat, gibt’s ein Briefchen.

