Weihnachtsfrieden in Halle (Saale): Stadt verschickt keine Bußgeldbescheide

Böse Briefe von der Stadt bleiben auch in diesem Jahr aus. Bußgeldbescheide, Kostenbescheide, Verwarngelder, Zeugenfragebögen und Anhörungen werden durch die Stadt Halle (Saale) ab Donnerstag, 18. Dezember 2025, bis zum Donnerstag, 1. Januar 2026, nicht versandt.

Allerdings ist das kein Freibrief. Die Stadt weist daraufhin, dass trotz des sogenannten Weihnachtsfriedens in diesem Zeitraum Gesetze und Verordnungen einzuhalten sind. Ordnungswidrigkeiten wie Geschwindigkeitsübertretungen oder Parkverstöße werden im genannten Zeitraum weiterhin erfasst und geahndet. Die entsprechenden Bescheide werden ab 2. Januar 2026 versandt.