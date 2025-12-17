Du bist Halle

OBS stellt Buslinie 351 vom Hauptbahnhof in den Star Park ab Januar ein

von · 17. Dezember 2025

2 Antworten

  1. Miep sagt:
    17. Dezember 2025 um 10:23 Uhr

    Wenn ich zu Schichtwechselzeiten sehe, wie unglaublich voll die 351 immer ist, dann gute Nacht. Ein Ereignis vor ein paar Monaten traumatisiert mich auch heute noch, als ich zum Feierabend zum ZOB fuhr. Der Fahrer war für seine Weiterfahrt direkt an den Bussteig gefahren, wo bereits mindestens 50 Passagiere warteten. Weil aber jeder einen Sitzplatz wollte, haben diese erst gar nicht gewartet, bis alle ausstiegen, sondern haben sich wie Rugby-Spieler direkt nach dem Öffnen der Türen reingedrängelt ohne Rücksicht auf aussteigende Fahrgäste. Ich wurde dabei einfach wieder reingedrückt und kam auch am Ende erst gar nicht mehr raus, bis ich dann anfing, die Leute selbst laut fluchend zur Seite zu drängen um mir meinen Ausstieg zu sichern. Seither fahre ich fast nur noch mit der 341, aber auch diese ist zu den Zeiten voll genug, dass man stehen muss. Und was die StarPark-Express-Linien X1 und X2 betrifft, so fahren diese nur paar mal morgens, mittags und abends. Wie soll eine Wegrationalisierung der 351 funktionieren?

