OBS stellt Buslinie 351 vom Hauptbahnhof in den Star Park ab Januar ein
Zum 1. Januar stellt das Busunternehmen OBS die Buslinie 351 vom ZOB in den Star Park ein. Die Express-Bus-Linie X2 der HAVAG hält aber bereits seit geraumer Zeit auch am Hauptbahnhof.
Ab Büschdorf in den Star Park fährt auch weiterhin werktags stündlich und neu auch samstags zweistündlich die OBS-Linie 341, die zudem bis Hohenthurm verlängert wird und somit im Saalekreis die Haltestellen der bisherigen 351 mit abdeckt.
Wenn ich zu Schichtwechselzeiten sehe, wie unglaublich voll die 351 immer ist, dann gute Nacht. Ein Ereignis vor ein paar Monaten traumatisiert mich auch heute noch, als ich zum Feierabend zum ZOB fuhr. Der Fahrer war für seine Weiterfahrt direkt an den Bussteig gefahren, wo bereits mindestens 50 Passagiere warteten. Weil aber jeder einen Sitzplatz wollte, haben diese erst gar nicht gewartet, bis alle ausstiegen, sondern haben sich wie Rugby-Spieler direkt nach dem Öffnen der Türen reingedrängelt ohne Rücksicht auf aussteigende Fahrgäste. Ich wurde dabei einfach wieder reingedrückt und kam auch am Ende erst gar nicht mehr raus, bis ich dann anfing, die Leute selbst laut fluchend zur Seite zu drängen um mir meinen Ausstieg zu sichern. Seither fahre ich fast nur noch mit der 341, aber auch diese ist zu den Zeiten voll genug, dass man stehen muss. Und was die StarPark-Express-Linien X1 und X2 betrifft, so fahren diese nur paar mal morgens, mittags und abends. Wie soll eine Wegrationalisierung der 351 funktionieren?
Alos hast du für dich schon lange eine Lösung gefunden. Schön.