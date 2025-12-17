OBS stellt Buslinie 351 vom Hauptbahnhof in den Star Park ab Januar ein

Zum 1. Januar stellt das Busunternehmen OBS die Buslinie 351 vom ZOB in den Star Park ein. Die Express-Bus-Linie X2 der HAVAG hält aber bereits seit geraumer Zeit auch am Hauptbahnhof.

Ab Büschdorf in den Star Park fährt auch weiterhin werktags stündlich und neu auch samstags zweistündlich die OBS-Linie 341, die zudem bis Hohenthurm verlängert wird und somit im Saalekreis die Haltestellen der bisherigen 351 mit abdeckt.