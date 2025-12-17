Seilzirkus und Bagger: Spielplatz am Kleinen Galgenberg wurde ausgebaut

Die Stadt Halle (Saale) hat nach eigenen Angaben das Spielangebot des Spielplatzes Kleiner Galgenberg am Landrain, ausgebaut und die Anlage aufgewertet: Für rund 45.000 Euro städtischer Eigenmittel wurden ein Seilzirkus-Klettergerüst und ein Sandbagger aufgebaut. Außerdem hat der Bolzplatz auf der Areal eine neue Linierung erhalten, der Belag der Skateanlage wurde abgeschliffen und es drei überdachte Sitzgruppen sind montiert worden.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Stadt das Mammut-Spielgerät mit Rutschen auf dem Steinzeit-Spielplatz am Landesmuseum für Vorgeschichte nach einem Neubau wieder freigegeben. Die Stadt hat rund 30.000 Euro Eigenmittel investiert. Die Stadt hat Spielplatz und Sportanlage Kleiner Galgenberg aufgewertet. Der Fachbereichsleiter Umwelt, Simon Kuchta (rechtes Foto, rechts), und Patrick Hampel, Leiter des Teams Spezialleistungen in der Abteilung Grünflächenpflege, am neuen SeilzirkusKlettergerüst.

Fotos: Stadt Halle (Saale)