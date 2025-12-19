Special Olympics ruft zum Spenden für inklusive Sportprojekte in Halle (Saale) auf

„Inklusive Sportpalette – Vielfalt, die bewegt“ – so lautet das Motto, unter welchem der Verein Special Olympics Sachsen-Anhalt e.V., kurz SOSA, in Halle (Saale) im Jahr 2026 vielfältige, barrierefreie Angebote schaffen möchte.

Konkret sind Schnuppertrainings in Trendsportarten über inklusive Jugendtreffs bis hin zu einem Anerkennungswettbewerb im Tanzsport als Vorbereitung auf die nächsten Special Olympics Weltwinterspiele geplant, jeweils in Kooperation mit halleschen Sportvereinen.

Damit das gelingt, hat SOSA eine Crowdfunding-Kampagne zum Sammeln von Spenden gestartet. Jeder Beitrag bringt Menschen in Bewegung – und uns alle ein Stück näher an eine inklusive Sportwelt in Halle.

Bis zum 15. Januar 2026 muss das Spendenziel erreicht werden – ansonsten erhalten alle Unterstützer*innen ihr Geld zurück.

Link für Infos und Spenden: Crowdfunding für Halle (Saale) | Halle-Crowd

Wofür werden die Spenden benötigt?

Trainingsmaterial

Hallennutzung

Assistenz- und Betreuungskosten

barrierefreien Transporten

Honorare für qualifizierte Trainer*innen

Organisations- und Eventkosten

Wie kann man helfen?

Du kannst selbst spenden – und das Tolle ist, ab 10 Euro geben die Stadtwerke Halle 10 Euro dazu!

Du kannst eine unseren Prämien kaufen – auch hier geben die Statwerke 10 Euro hinzu!

Teile unseren Aufruf – zum Beispiel auf Social Media und in deinen Whats-App-Gruppen!

Sprich einen Menschen aus deinem Umfeld persönlich an und lade ihn ein, für unser Projekt zu spenden – denn so funktioniert Crowdfunding am besten!

Foto: Paula Buchholz