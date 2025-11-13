Tag der offenen Tür am Samstag am Elisabeth-Gymnasium

Eltern und Sorgeberechtigte von Schülerinnen und Schülern der 3. und im Besonderen der 4. Klassen müssen demnächst entscheiden, an welcher weiterführenden Schule ihr Kind im Sommer 2026 seinen Lernweg fortsetzen soll.

Um diese Entscheidung vorzubereiten laden wir ins Elisabeth-Gymnasium zum Tag der offenen Tür am Samstag, dem 15. November 2025, von 10.00 bis 13.00 Uhr ein.Die Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler wie auch Mitglieder des Schulelternrats stehen an diesem Samstag gemeinsam bereit, um die individuellen Fragen der Eltern und Sorgeberechtigtenzu einer Schullaufbahn am Elisabeth-Gymnasium in persönlichen Informations- und Beratungsgesprächen zu beantworten.

Für die Schülerinnen und Schüler haben wir Schnupper- und Mitmach-Angebote in den Klassen- und Fachräumen sowie ein Fußballturnier unserer Unterstufe in der Turnhalle vorbereitet. Auch eine Cafeteria in der Mensa lässt die Lebendigkeit in unserem Schulhaus erleben. Ergänzend versorgen Eltern und Schülerinnen wie Schüler zusammen Gäste mit einem Imbiss.Die Anmeldung zum Aufnahmeverfahren für das Schuljahr 2026/27 erfolgt über Website – www.ess-elisabeth.de . Hinter dem Button „Aufnahmeverfahren“ finden sich alle Informationen zum Aufnahmeverfahren, aber auch ein kurzer Film und eine Präsentation, die vom Leben und Lernen am Elisabeth-Gymnasium berichten.