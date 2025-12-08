Verein „Schutzengel für Kinder“ organisiert Weihnachtsfeier für sozial benachteiligte Kinder und erfüllt 330 Wunschzettel

Weihnachten gilt als das Fest der Liebe – eine Zeit, in der Familien beisammensitzen, der Duft frischer Plätzchen durch die Wohnungen zieht und Kinderaugen beim Auspacken der Geschenke strahlen. Doch diese Idylle ist längst nicht in allen Familien Realität. Wo das Geld knapp ist, wo Schicksalsschläge das Familienleben erschweren oder wo Kinder fernab ihres Elternhauses in Wohngruppen und Heimen leben, bleiben unter dem Baum oft Lücken – und manchmal sogar der Baum selbst. Damit diese Kinder nicht vergessen werden, engagiert sich seit über 15 Jahren der Verein „Ein Schutzengel für Kinder“. In diesem Jahr beschenkt er 330 Kinder aus Halle (Saale) – mehr als je zuvor. Und er schenkt nicht nur Dinge, sondern vor allem Aufmerksamkeit, Wärme und Erlebnisse, die noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Ein festlicher Nachmittag im DORMERO – Wenn Kinder zeigen, was in ihnen steckt



Am zweiten Advent füllt sich der Gartensaal des DORMERO-Hotels mit leuchtenden Kinderaugen, neugierigen Blicken und einer Vorfreude, die fast greifbar ist. Das Hotel stellt den festlich dekorierten Saal kostenfrei zur Verfügung – eine Geste, die zu diesem besonderen Anlass bestens passt. Eltern, Betreuer, Sponsoren und Ehrenamtliche treffen auf die Kinder, die der Verein über das Jahr hinweg begleitet. Besonders bewegend ist die Atmosphäre, als die ersten Programmpunkte beginnen und klar wird, dass diese Feier viel mehr ist als eine Geschenkübergabe.Die Theaterkinder des Internationalen Bundes, eine Wohngruppe, die vom Verein unterstützt wird, traten auf. Seit Monaten proben sie für diesen Tag. Ihre Geschichte erzählt von einem Schmetterling, der dem Weihnachtsmann begegnet – ein Stück voller Farben, Fantasie und Hoffnung. Viele der Kinder standen noch nie auf einer Bühne, doch an diesem Nachmittag zeigen sie Mut, Ausdruckskraft und eine kreative Energie, die das Publikum mehrfach zu begeistertem Applaus hinreißt. Der Tanzclub Schwarz-Silber Halle verzauberte mit eleganten Choreografien, und die A-cappella-Gruppe „InTakt“ sorgte für die musikalische Umrahmung.

Wunschzettel statt Zufall



Die Geschenke, die an diesem Tag verteilt werden, sind keine anonymen Pakete von der Stange. Die Kinder schreiben vorher Wunschzettel, viele zum ersten Mal im Leben. Und so entstehen 330 ganz persönliche Päckchen – mit Puppen und Modellautos, warmer Kleidung und kreativen Bastelsets, mit Kosmetik für Teenager und selbst ausgewähltem Schmuck. Alles liebevoll verpackt, vieles individuell dekoriert. „Diese Geschenke können für manche Kinder das einzige Geschenk sein, das sie zu Weihnachten bekommen“, erklärt Kerstin Sempert, Vereinsvorsitzende und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes seit vergangenem Jahr. Sie richtet ihren Dank an die vielen Spenderinnen und Spender. Unternehmen, aber auch zahlreiche Privatpersonen haben dazu beigetragen, dass jedes Kind in diesem Jahr ein Geschenk erhält. Der Beigeordnete René Rebenstorf, der im Namen von Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt ein Grußwort überbringt, spricht von der Bedeutung des Engagements: „Kinder brauchen Schutz, unseren Schutz.“ Er erzählt, dass vielleicht ein Weihnachtsgeschenk aus seiner eigenen Kindheit – eine Modellbahn – seinen Weg zum Beruf des Architekten mitgeprägt hat: „Manchmal ist es ein kleines Geschenk, das ein ganzes Leben beeinflussen kann.“

Mehr als Weihnachten – Was der Verein das ganze Jahr über bewegt



Die Weihnachtsfeier ist nur ein Höhepunkt eines weit gefassten Engagements. Im Frühjahr konnten die Kinder einen besonderen Tag im Tierpark erleben – organisiert, finanziert und betreut vom Schutzengel-Verein. Viele Kinder waren zum ersten Mal dort. Tiere füttern, Ponyreiten, Rallyes quer durch den Park: Ein Tag voller Abenteuer, der ohne den Verein nicht möglich gewesen wäre. Seit Jahren fest etabliert ist das Projekt Lernengel. Es bietet Nachhilfe, Mentoring und individuelle Förderung – getragen von ehrenamtlichen Patinnen und Paten. „Unser Ziel ist es, dass die Kinder mit Begeisterung in die Schule gehen“, sagt Sempert. „Dass sie ihren Schulabschluss schaffen und eine gute Ausbildung beginnen können.“ Viele der Kinder stammen aus Familien mit komplexen sozialen Herausforderungen. Lernengel bieten ihnen Stabilität, Zuverlässigkeit und Erfolgserlebnisse. In Workshops haben Kinder eigene Trickfilme produziert, basierend auf selbst gelesenen Büchern und gemalten Bildern. Dabei entstehen kleine Kunstwerke voller Humor, Fantasie und oft überraschender Tiefe. Seit zwei Jahren existiert außerdem ein Theaterprojekt, das die Weihnachtsaufführung hervorgebracht hat. Die Kinder erfinden ihre eigenen Geschichten, gestalten Kostüme und Kulissen und lernen, sich selbstbewusst auszudrücken. Für viele ist das eine Erfahrung, die sie nie vergessen werden.

Unerwartete Geschenke – Unterstützung für die Zukunft



Wie sehr die Arbeit des Vereins geschätzt wird, zeigt sich am Ende der Feier, als zwei großzügige Spenden überreicht wurden: 2.500 Euro vom Lions-Club, gesammelt beim Glühweinverkauf auf dem Weihnachtsmarkt und 2.000 Euro von der Firma Backshop aus dem Starpark Halle-Queis. Das Geld fließt direkt in neue und bestehende Projekte – von Ausflügen über Bildungsangebote bis hin zu kulturpädagogischen Workshops. „Wir können damit so viel bewegen“, sagt Sempert.

Der Verein „Ein Schutzengel für Kinder“ wurde 2010 gegründet – zuerst als kleine Initiative, heute als unverzichtbarer Bestandteil der halleschen Kinder- und Jugendhilfe. Kerstin Sempert hat seitdem hunderten Kindern nicht nur Geschenke, sondern Perspektiven, Halt und schöne Erinnerungen geschenkt. Das Bundesverdienstkreuz, das sie im Sommer erhielt, würdigt dieses außergewöhnliche, über viele Jahre konsequent gelebte Engagement.