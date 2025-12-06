Letzter Öffnungstag: Besucher stürmen Bahnmuseum – über 2000 Besucher gezählt

Am heutigen Samstag hatte das Bahnmuseum an der Steintorbrücke in Halle (Saale) voraussichtlich zum letzten Mal geöffnet. Die DB-Stiftung will das Museum schließen.

Insgesamt wurden 2202 Gäste gezählt. Auch Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt und mehrere Stadträte haben vorbeigeschaut.

Ein Weihnachtsmann war vor Ort, ein Chor präsentierte weihnachtliche Klänge, alles ist festlich geschmückt.

Vogt will sich am Montag auch mit Vertretern der Bahn und DB-Stiftung als Museumsbetreiber treffen.

Mehr später.