Letzter Öffnungstag: Besucher stürmen Bahnmuseum – über 2000 Besucher gezählt
Am heutigen Samstag hatte das Bahnmuseum an der Steintorbrücke in Halle (Saale) voraussichtlich zum letzten Mal geöffnet. Die DB-Stiftung will das Museum schließen.
Insgesamt wurden 2202 Gäste gezählt. Auch Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt und mehrere Stadträte haben vorbeigeschaut.
Ein Weihnachtsmann war vor Ort, ein Chor präsentierte weihnachtliche Klänge, alles ist festlich geschmückt.
Vogt will sich am Montag auch mit Vertretern der Bahn und DB-Stiftung als Museumsbetreiber treffen.
Wirklich mit Herzblut alles in Szene gesetzt, dass das jetzt geschlossen werden soll ist unverständlich. Die Bahn sollte andere Projekte einsparen, deren Kosten aus dem Ruder laufen wie S21 zum Beispiel.
Game Over,
Erst haben sie Halle den Panzerzug geklaut. Dann das Flugzeug. Und jetzt ist das Museum dran.
Halle schaft sich ab.
Und das Lenindenkmal in Merseburg.
was soll dieses dumme „Halle schafft sich ab“ gequake?
für die schliessung des museums kann die stadt selbst ja nichts.
Das Bahnmuseum war jedes Jahr zum Nikolaustag sehr gut besucht, dieses Jahr aus bekannten Gründen natürlich noch etwas mehr.
Wegen einem vergleichsweise sehr geringem Geldbetrag das Bahnmuseum zu schließen ist nicht zu verstehen.
Jedes Museum, jede Kultureinrichtung kostet auch Steuergelder – schließlich sind Steuern UNTER VIELEM ANDEREN auch dafür da.
Tolle Organisation und das alles Ehrenamtlich. Wirklich schade.
Elefanten verschwinden, das DB Museum, was steht als nächstes auf der Streichliste? Arme Kinder der Stadt