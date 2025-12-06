Du bist Halle

Letzter Öffnungstag: Besucher stürmen Bahnmuseum – über 2000 Besucher gezählt

von · 6. Dezember 2025

7 Antworten

  1. Steuerzahler sagt:
    6. Dezember 2025 um 13:29 Uhr

    Wirklich mit Herzblut alles in Szene gesetzt, dass das jetzt geschlossen werden soll ist unverständlich. Die Bahn sollte andere Projekte einsparen, deren Kosten aus dem Ruder laufen wie S21 zum Beispiel.

    Antworten
  2. Halle Engel sagt:
    6. Dezember 2025 um 15:02 Uhr

    Game Over,
    Erst haben sie Halle den Panzerzug geklaut. Dann das Flugzeug. Und jetzt ist das Museum dran.
    Halle schaft sich ab.

    Antworten
  3. Museum sagt:
    6. Dezember 2025 um 17:18 Uhr

    Das Bahnmuseum war jedes Jahr zum Nikolaustag sehr gut besucht, dieses Jahr aus bekannten Gründen natürlich noch etwas mehr.

    Wegen einem vergleichsweise sehr geringem Geldbetrag das Bahnmuseum zu schließen ist nicht zu verstehen.
    Jedes Museum, jede Kultureinrichtung kostet auch Steuergelder – schließlich sind Steuern UNTER VIELEM ANDEREN auch dafür da.

    Antworten
  4. Dog sagt:
    6. Dezember 2025 um 17:37 Uhr

    Tolle Organisation und das alles Ehrenamtlich. Wirklich schade.

    Antworten
  5. horst sagt:
    6. Dezember 2025 um 17:50 Uhr

    Elefanten verschwinden, das DB Museum, was steht als nächstes auf der Streichliste? Arme Kinder der Stadt

    Antworten

