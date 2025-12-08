Vorschlag im Stadtrat: Regionalmarkt an der Giebichensteinbrücke

Auf der Freifläche am Südufer der Giebichensteinbrücke in Halle (Saale) soll künftig ein regelmäßiger Samstagsmarkt stattfinden – mit klarer Ausrichtung auf regionale Anbieter und Direktvermarkter. Das zumindest schlägt die CDU-Stadtratsfraktion vor. Die Fläche zwischen Giebichensteinviertel und Kröllwitz hat sich nach Angaben der CDU in den vergangenen Jahren zu einem „beliebten und lebendigen Aufenthaltsort“ entwickelt. Daran wolle man anknüpfen. Ein Wochenendmarkt könne das Angebot im Stadtteil stärken und gleichzeitig eine attraktive Ergänzung zum Markttreiben in der Innenstadt darstellen.

Regionale Produkte im Fokus



Der geplante Markt soll vor allem Direktvermarktern, Erzeugerbetrieben, Hofläden, kleinen Manufakturen, Imkern oder auch sozialen Trägern eine Plattform bieten. Um den Bedarf und das Potenzial besser einschätzen zu können, regt die CDU an, zunächst eine unverbindliche Interessensabfrage bei potenziellen Anbietern durchzuführen. Auch Kooperationen mit lokalen Initiativen – etwa aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Nahversorgung oder Stadtteilkultur – stehen im Raum. „Ein solcher Markt könnte nicht nur regionale Wirtschaftsstrukturen stärken, sondern auch die Aufenthaltsqualität im Quartier weiter erhöhen und soziale Begegnungen fördern“, heißt es in der Begründung der Fraktion.

Konkret schlägt die CDU vor, dass das Marktamt oder das Stadtmarketing die Möglichkeiten einer regelmäßigen oder saisonalen Marktveranstaltung an der Giebichensteinbrücke prüft. Der Standort biete ausreichend Platz und sei sowohl für Anwohnerinnen und Anwohner als auch für Besucher gut erreichbar. Fraktionsvorsitzender Christoph Bernstiel zeigt sich überzeugt, dass die Idee im Viertel auf breite Zustimmung stoßen wird: „Wir gehen davon aus, dass eine solche Initiative langfristig zur Attraktivität und Identifikation mit dem Quartier beiträgt.“