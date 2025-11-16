Du bist Halle

„Zivilisatorische Katastrophe“ – Gedenken zum Volkstrauertag auf dem Gertraudenfriedhof in Halle (Saale): Frieden und Demokratie auch heute keineswegs selbstverständlich

von · 16. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

2 Antworten

  1. Hobbysoziologe sagt:
    16. November 2025 um 21:07 Uhr

    Ein Aufzug bestehend fast nur aus Uniformen. Neben den Soldaten das Kirchenornat für das Seelenheil, wie damals schon beim Schweijk vom Hašek, und dazwischen noch ein paar Salzwerkeruniformen. Die wollen auch dazu gehören, wenn der große Wind der Geschichte mal wieder über die Friedhöfe zieht.

    Ein wahrer Geisteraufmarsch, nur leider allzu lebendig.

    Antworten
  2. Arbeiter*innenstandpunkt sagt:
    16. November 2025 um 22:05 Uhr

    „Demokratien führen keine Kriege gegeneinander“…sie begehen nur gemeinschaftlich einen Völkermord wie in Gaza…

    Und Herr Bönisch erzählt das Märchen der notwendigen Aufrüstung für Frieden…

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert