Weihnachtliches Konzert mit „DöLaudate“ am Samstag im Krankkenhaus Martha Maria

Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, lädt der Chor „DöLaudate“ alle Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber, Familien, Freundeskreise und Interessierte herzlich zu einem festlich-besinnlichen Weihnachtskonzert ein. Beginn ist um 15 Uhr in der beheizten Kapelle Dietrich Bonhoeffer (Krankenhaus Martha-Maria Dölau), Röntgenstraße 1 in 06120 Halle (Saale).

Freuen Sie sich auf eine frohe Mischung aus traditionellen Weihnachtsliedern und stimmungsvollen Chorsätzen , die Herz und Seele in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Das Konzert möchte einen Moment der Ruhe schenken – einen kleinen Zauber inmitten der oft so hektischen Adventszeit.

Der Chor arbeitet gemeinnützig; der Eintritt ist frei. Wer die musikalische Arbeit unterstützen möchte, darf dies gern mit einer Spende tun.

Ein besonderes Highlight ist die Live-Übertragung in die Patientenzimmer des Krankenhauses. So können auch jene den Weihnachtsklängen lauschen, die nicht persönlich dabei sein können – Musik, die verbindet und berührt.

Für eine unkomplizierte Anreise stehen viele kostenfreie Parkplätze direkt am Krankenhaus zur Verfügung. Der Eingang zur Kapelle ist direkt über das Krankenhaus erreichbar.

Die musikalische Leitung übernimmt Martin Wolff, der gemeinsam mit seinem Chor ein Konzert vorbereitet hat, das ganz bewusst Menschen zusammenbringt – unabhängig von Alter, Herkunft oder Konfession.