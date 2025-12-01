35 Jahre im Wandel der Energie: Rheingas Halle-Saalegas feiert Jubiläum

Die Rheingas Halle-Saalegas GmbH, vielen in der Region als „Der Gasmann“ bekannt, begeht in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung 1990 hat sich das Unternehmen von einem regionalen Flüssiggasversorger zu einem modernen Energiedienstleister entwickelt, der sich auf zuverlässige Versorgung und regionale Nähe konzentriert.

​Das Jubiläum wird im Kreis der gesamten Belegschaft mit einer gemeinsamen Feier im Spreewald begangen.

Vom Pioniergeist zum modernen Partner

​Kurz nach der politischen Wende legten die Gründer von Rheingas Halle-Saalegas den Grundstein für die Energieversorgung in der Region. Damals wie heute liegt der Schwerpunkt auf der zuverlässigen Lieferung von Flüssiggas (LPG) in Behältern und Flaschen für Privat- und Gewerbekunden. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Angebot stetig erweitert, um den wachsenden und sich ändernden Energiebedürfnissen der Kundschaft gerecht zu werden.

​Die Unternehmensführung ging 2008 von Vater auf Sohn über, als Henry Körner die Geschäftsleitung übernahm. Sein Vater hatte das Unternehmen 1990 in gleichberechtigter Partnerschaft mit der Propan Rheingas gegründet und als Rheingas Halle-Saalegas geführt.

Wandel und Verantwortung

​Als Teil der überregionalen Rheingas-Gruppe beteiligt sich der Standort Halle aktiv am Übergang zu einer klimafreundlicheren Energieversorgung. Obwohl Flüssiggas besonders in ländlichen Gebieten ohne Erdgasanschluss weiterhin eine wichtige Rolle spielt, bereitet sich die Rheingas Halle-Saalegas auf den Einsatz zukunftsweisender Energieträger vor. Dazu gehören alternative Gase wie BioLPG sowie neue Technologien zur emissionsarmen Wärmeversorgung.

​Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich täglich dafür ein, die passenden Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden zu finden, was sich in der Qualität der Produkte und dem Kundenservice widerspiegelt.

Engagement in der Region

​Neben seiner Kerntätigkeit ist das Unternehmen seit Langem in der Region Halle (Saale) verwurzelt. Das Engagement zeigt sich unter anderem in der Unterstützung von sozialen Projekten wie dem Kinderhospiz und lokalen Vereinen wie den Saalebulls. Diese enge Verbundenheit ist fest im Selbstverständnis des Unternehmens verankert und soll auch weiterhin fortgeführt werden.

Die Rheingas Halle-Saalegas GmbH ist zu 50% der Propan Rheingas GmbH & Co. KG mit Sitz in Brühl zugehörig. Das Unternehmen beliefert seit 35 Jahren Privat- und Geschäftskunden in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus mit Flüssiggas, Technischen Gasen, Klimatechnik und dem dazugehörigen Equipment.