Stilvoller heiraten: Trauzimmer im Ratshof neugestaltet

Das Mobiliar ist stilvoller: Die Stadt Halle (Saale) hat mach eigenen Angaben das Kleine Trauzimmer im Ratshof am Marktplatz neugestaltet. Der Raum wurde vollständig renoviert, mit modernem und angemessenem Mobiliar und einer stimmigen Raumdekoration ausgestattet. Zusätzlich wurde eine neue Musikanlage installiert. Mit Platz für bis zu zehn Gäste ist das Trauzimmer besonders für kurzentschlossene Paare und Eheschließungen im kleinen, persönlichen Rahmen geeignet.

Nach dem Großen Trauzimmer im Stadthaus ist das Trauzimmer im Ratshof mit jährlich rund 300 Eheschließungen der zweitbeliebteste Eheschließungsort in Halle (Saale). Der Fachbereich Einwohnerwesen der Stadt Halle (Saale) nutzt diesen Raum im Verwaltungsgebäude am Marktplatz seit mehr als 25 Jahren für Trauungen im engsten Familien- und Freundeskreis.

Heiratswilligen Paaren wird empfohlen, den Wunschtermin zur Eheschließung bereits vor der erforderlichen Anmeldung einer Eheschließung telefonisch zu reservieren. Dies ist unter der einheitlichen Behördenrufnummer 115 (aus dem Stadtgebiet) sowie 0345 2210 im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten für das laufende Kalenderjahr jederzeit möglich. Reservierungen eines Wunschtermins im folgenden Kalenderjahr sind aus organisatorischen Gründen frühestens ab dem ersten Mittwoch im Oktober des laufenden Jahres möglich.

Die Stadt informiert auf ihrer Internetseite www.halle.de/leben-in-halle/familien-undkind/heiraten umfangreich zum Thema „Heiraten“, welche gewidmeten Trauzimmer zur Verfügung stehen sowie zu weiteren standesamtlichen Dienstleistungen.

Foto Stadt Halle, Thomas Ziegler