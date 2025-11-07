Weihnachtsmarkt in Halle (Saale) öffnet am 25. November 2025 – Ratshof und Stadthaus rot beleuchtet – 93 Stände

Am Dienstag, 25. November 2025, eröffnet der hallesche Weihnachtsmarkt seine Pforten. Der „kulturelle Höhepunkt des Jahres“, sagt Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt. Letztmals vor 15 Jahren war der Ratshof in Rot angestrahlt, diesmal ist es wieder so weit. Zudem wird erstmals das Stadthaus angeleuchtet.

93 Stände sind dabei, davon 32 Kunstgewerbe, 21 Imbiss, 18 Getränke, 16 Süßwaren und 6 Fahrgeschäfte. Finnisches Dorf ist dabei, zwei Vereinshütten, Musik gema-frei, täglich 15 Uhr Weihnachtsmannsprechstunde. Neue Lichterkette für den Weihnachtsmarkt, auch für den Boulevard gibt es eine neue Beleuchtung. An der Marktkirche wird wieder einen Märchenwald aufgebaut.

Schleusen für die Straßenbahnzufahrten als Zufahrtsschutz. In den Jahren zuvor dienten Polizeiautos. Es sei ein „riesen Aufwand“, sagte Tobias Teschner, Fachbereichsleiter Sicherheitheit.

25.11.–23.12.2025

Mo.–Do.: 10:00–21:00 Uhr

Fr. & Sa.: 10:00–22:00 Uhr

So.: 11:00–21:00 Uhr

23.12.: 10:00–20:00 Uhr

Stille Stunde – Weniger Reiz. Mehr Inklusion.

Mo.–Sa., 10:00–11:00 Uhr | So., 11:00–12:00 Uhr

sowie am 08.12. ganztägig