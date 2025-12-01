Weihnachtsmann im Leipziger Hauptbahnhof rollte mit der Dampflok an

Am Samstagmorgen herrschte bereits vor zehn Uhr festliche Vorfreude in der vollbesetzten S-Bahn von Halle (Saale) nach Leipzig. Zahlreiche Familien hatten sich auf den Weg gemacht – ihr Ziel: der Weihnachtsmann. Denn der Nordpol-Express mit Santa Claus an Bord war zu Gast im Leipziger Hauptbahnhof. Die Wartezeit in der Bahnhofshalle verkürzte das Bergmanns-Blasorchester Aue Bad-Schlema.

Punkt 11 Uhr war es dann so weit: Unter lautem Zischen und begleitet von einer dichten Dampfwolke rollte die historische Lokomotive ein. In diesem Jahr handelte es sich um eine Maschine der Baureihe 50 aus dem Erzgebirge, Baujahr 1940 – und damit sogar noch etwas älter als die bislang eingesetzten Loks der Baureihe 52.

Auf Gleis 6 drängten sich hunderte Besucherinnen und Besucher, die dicht an dicht standen, um das Einfahren der Dampflok in die Bahnhofshalle mitzuerleben. Als Santa Claus schließlich ausstieg, wurde er von Engeln und Elfen feierlich begrüßt – ein Moment, der vor allem die jüngsten Gäste staunen ließ.

Zur Freude der Kinder hatte der Weihnachtsmann auch Geschenke mitgebracht. Neben Schokolade verteilte er kleine Überraschungen und begehrte Karussellgutscheine. Für viele Familien wurde der Besuch des Nordpol-Express so zu einem stimmungsvollen Auftakt in die Adventszeit.