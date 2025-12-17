„40 Jahre Heide-Nord“ – Feierlicher Weihnachtsmarkt und Bühnenproramm beenden das Themenjahr mit Besucherrekord und prominenten Gästen

Im Jahr 2025 beging Heide-Nord den 40. Jahrestag seit der Gründung. Die ersten bezugsfertigen Häuser konnten im Fischerring Nr. 1 bis 4 am 16. Oktober 1985 von 40 Mietern bezogen werden. Im Mai 1988 sind die ersten Bewohner in den Zapfenweg im Wohnkomplex II gezogen. Ursprünglich waren für Heide-Nord acht Wohnkomplexe und eine Ausdehnung bis in die Lunzberge der Gemarkung Lettin geplant. Bis zur Wende wohnten dort 12 000 Einwohner. Heute leben im grünsten Stadtteil von Halle zwischen Heide und Saaleaue fast 7 000 Menschen in Heide-Nord, Blumenau und Lettin.

Dieser Anlass war Grund genug für Einwohner, Verbände und Vereine, ihre Initiativen in diesem Jahr unter das Motto des Jubiläums zu stellen. So wurde mitten im Wohngebiet eine Blühwiese angelegt, die mit kleinen Wegen die Vielfalt der Wildblumen erläutert. Weit über Heide-Nord hinaus bekannt ist auch die jährliche HeiNo-Jam. Gemeinsam mit den Partnern Internationaler Bund, congrav new sports e.V., Villa Jühling e.V., Förderverein Heideschule Halle/ Saale e. V. und der Stadt Halle (Saale) wurde dieses Familien- und Stadtteilfest als sommerliches Highlight ausgerichtet und in diesem Jahr auch vom Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt besucht. Am Familientreff in Heide-Nord entstanden künstlerische Graffitis, die durch Sponsoren wie die Hallesche Wohnungsgesellschaft (HWG) finanziert wurden. Viele weitere Aktionen könnten ebenso aufgezählt werden.

Doch den feierlichen Höhepunkt des Themenjahres „40 Jahre Heide-Nord“ bildete der diesjährige Weihnachtsmarkt an der Heideringpassage. Das stimmungsvolle und vielfältige Fest wurde von den Mitgliedern der ansässigen Vereine, Initiativen und der Quartiersrunde geplant und durchgeführt. Fast alle Angebote und verschiedenste Leckereien konnten kostenfrei für die großen und kleinen Weihnachtsmarktgäste angeboten werden. Der Stadtseniorenrat spendete seine Einnahmen aus einer Charity-Tombola, bei der jedes Los gewann, der Jugend- und Familienbegegnungsstätte „base“ in Heide-Nord.

Das zweistündige Bühnenprogramm, welches von den Kindern des Wohngebietes aus den verschiedenen Kindereinrichtungen, der Grundschule „Heideschule“ sowie Vereinen wie z. B. dem „Lettiner Carneval Club“ gestaltet wurde, sorgte für gute Stimmung und viel Abwechslung. Familiär, besinnlich, gesellig und fröhlich ging es zu, so dass plötzlich auch die kleine Mira auf der Bühne stand und für alle ein weihnachtliches Lied sang.

Grußwörter sprachen Christian Albrecht (CDU) und Hendrik Lange (Die Linke), beide Mitglieder des Landtages Sachsen-Anhalt. Zu den weiteren Gratulanten gehörten auch Katharina Brederlow als Beigeordnete für Bildung und Soziales der Stadt Halle (Saale) sowie Nico Bohndorf vom Förderverein Heideschule Halle/ Saale e. V. als Veranstalter des Weihnachtsmarktes. Ein Höhepunkt des Festes war ebenso eine riesige Torte, die von den Geschäftsführungen der HWG mit Simone Danz, der Halleschen Wohnungsgenossenschaft Freiheit (HWF) mit Dirk Neumann und der Wohnungsgenossenschaft Frohe Zukunft mit Matthias Kirchner überreicht, angeschnitten und an die Gäste verteilt wurde.

Es war ein Fest, von und für Heide-Nord, auf dem alle Akteure des Quartiers und der Stadt mit großem Engagement zusammenarbeiteten, ganz nach dem Refrain der neuen Stadtteilhymne „Zeig, wofür dein Herz schlägt“, die der Chor der Grundschule „Heideschule“ vor den zahlreichen Besuchern des Weihnachtsmarktes erklingen ließ.

Die Fäden der umfangreichen Organisation liefen beim Quartiermanager, Gregory Ward, zusammen. Ein besonderer Dank gilt Dr. Ines Budnik (BI Lettin/Heide-Nord/Blumenau) sowie allen weiteren Unterstützern, die dazu beigetragen haben, dass die von der „lagfa Sachsen-Anhalt“ geförderte Veranstaltung für alle ein voller Erfolg wurde.

Herzlichen Dank an alle genannten Akteure, Unterstützer und Förderer:

– Stadt Halle (Saale); Quartiermanagement Halle Nord; Bürgerinitiative Lettin/Heide-Nord/Blumenau;

– Grundschule „Heideschule“; Förderverein Heideschule Halle/ Saale e. V.; Villa Jühling e. V.; Jugendtreff Base; Streetwork Halle; Kinder- und Jugendschutz Halle;

– Hallesche Wohnungsgesellschaft (HWG); Hallesche Wohnungsgenossenschaft FREIHEIT eG; Wohnungsgenossenschaft FROHE ZUKUNFT

– Tagesgruppe Freche Maus des twsd; krimZkrams; Volkssolidarität Kyffhäuser/Saalekreis mit den Kitas „Am Zanderweg“ und „Am Schafschwingelweg“;

– Familientreff des SG Buna Halle; Internationaler Bund; Freiwilligenagentur; Omas gegen rechts; Nachbarschaftstreff der Kirchengemeinde Lettin; Evangelische Grundschule; Go Halle; Freiwillige Feuerwehr Lettin; Lettiner Carneval Club; Seniorenrat Halle; Blumenau Apotheke; Gesundheitscafé