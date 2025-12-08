Winterzauber auf dem Stadtplatz Neustadt vom 17. bis 20. Dezember

Als größter Stadtteil hatte Halle-Neustadt bisher keinen eigenen, zentralen weihnachtlichen Markt. Das ändert sich in diesem Dezember: Die Passage 13, das Passage Management, das Neustadt Centrum und die GWG Halle-Neustadt haben erstmals einen Wintermarkt für den Stadtplatz organisiert.

Vom 17. bis 20. Dezember laden winterliche Hütten auf der Fläche vor dem Neustadt Centrum zu Verweilen ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf kulinarische Köstlichkeiten, Glühwein und Punsch, eine Tombola, Selbstgemachtes, Handwerkskunst, bunte Mitmach-Aktionen und am Freitag auch auf ein stimmungsvolles Bühnenprogramm freuen:

„Die Idee entstand bereits Ende des vergangenen Jahres“, berichtet Olaf Brand, Leiter der Kulturbühne Halle e.V. „Warum nicht all jene wieder zusammenbringen, die schon beim ersten Laternenumzug 2024 so erfolgreich kooperiert haben? Also beschlossen wir kurzerhand, unseren Wintermarkt vor der Passage einfach auf den großen Stadtplatz zu verlegen.“ Schnell war die Idee geboren – und die Partner zogen an einem Strang. „Wir haben sofort zugesagt und freuen uns, einen Hauch Winterzauber auf den Stadtplatz zu bringen“, sagt GWG-Geschäftsführerin Jana Kozyk. „Die größte Herausforderung lag darin, dass wir den Wintermarkt gemeinnützig organisieren und ihn mit Mitteln aus dem städtischen Verfügungsfonds für die Stadtteilarbeit finanzieren“, ergänzt Michael Schneider, Center Manager des Neustadt Centrums.

17.- 20.12., 11 bis 18 Uhr

19.12., 11 bis 20 Uhr

Die Highlights:

* Selbstgemachtes und Handwerkskunst

* Heißer Punsch & Glühwein

* Weihnachtliche Leckereien & typisch Deftiges

* Live-Musik

* Tombola mit großartigen Preisen

* Lokale Initiativen & Sportvereine stellen sich vor

Nicht verpassen:

* 17. & 18.12. Mitmach Aktionen von krimZkrams Halle

* 19.12. Knüppelkuchen, Mobile Maker des Smart-City-Bildungszentrum, Live Mapping und Bühnenprogramm

* 20.12. Fabmobil Mitmach-Werkstatt mit 3D-Drucker und Lasercutter in Kooperation mit Smart City Halle

Der Wintermarkt Halle-Neustadt ist ein gemeinsames Projekt der Kulturbühne Halle e.V./Passage 13, Passage Management, dem Neustadt Centrum Halle und der GWG Halle-Neustadt mbh, gefördert von der Stadt Halle (Saale), Hallianz für Vielfalt Halle (Saale) und unterstützt von der Bauverein Halle & Leuna eG und der GP Papenburg Hochbau GmbH.