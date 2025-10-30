Auf den Spuren von Lyonel Feininger: Ausstellung in der Moritzkirche verlängert

Die vielbeachtete Ausstellung mit Fotografien von Angela Dolgner in der Moritzkirche in Halle (Saale) wird bis zum 30. November 2025 verlängert. Die Arbeiten der Künstlerin widmen sich den Spuren des Malers und Bauhaus-Künstlers Lyonel Feininger, dessen Werke und Motive sie auf eindrucksvolle Weise in die Gegenwart überführt.

Seit 2018 arbeitet Angela Dolgner an ihrer umfangreichen Fotoserie als Hommage an Feininger, die inzwischen nahezu 100 Bilder umfasst. Sie folgte dabei den Wegen des Künstlers – vom Weimarer Land bis an die Ostsee – und entwickelte eine ganz eigene fotografische Bildsprache, die Feiningers Stil aufgreift und neu interpretiert.

Mit gezielt eingesetzten Mehrfachbelichtungen erschafft Dolgner eine faszinierende Verbindung von Realität und künstlerischer Abstraktion. In ihrem virtuosen Spiel mit Licht, Form und Perspektive bringt sie Architektur buchstäblich zum Tanzen. Baukörper und Details verwandeln sich in architektonische Collagen, in denen sich mehrere Realitäten überlagern und zu einer neuen Wirklichkeit verschmelzen.

Die Ausstellung bietet somit nicht nur eine künstlerische Annäherung an Feininger, sondern auch eine eigenständige, zeitgenössische Weiterführung seiner Ideen – ein visuelles Erlebnis, das gleichermaßen Kunstfreunde, Fotografieliebhaber und Bauhaus-Interessierte begeistert.