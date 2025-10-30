Auf den Spuren von Lyonel Feininger: Ausstellung in der Moritzkirche verlängert
Die vielbeachtete Ausstellung mit Fotografien von Angela Dolgner in der Moritzkirche in Halle (Saale) wird bis zum 30. November 2025 verlängert. Die Arbeiten der Künstlerin widmen sich den Spuren des Malers und Bauhaus-Künstlers Lyonel Feininger, dessen Werke und Motive sie auf eindrucksvolle Weise in die Gegenwart überführt.
Seit 2018 arbeitet Angela Dolgner an ihrer umfangreichen Fotoserie als Hommage an Feininger, die inzwischen nahezu 100 Bilder umfasst. Sie folgte dabei den Wegen des Künstlers – vom Weimarer Land bis an die Ostsee – und entwickelte eine ganz eigene fotografische Bildsprache, die Feiningers Stil aufgreift und neu interpretiert.
Mit gezielt eingesetzten Mehrfachbelichtungen erschafft Dolgner eine faszinierende Verbindung von Realität und künstlerischer Abstraktion. In ihrem virtuosen Spiel mit Licht, Form und Perspektive bringt sie Architektur buchstäblich zum Tanzen. Baukörper und Details verwandeln sich in architektonische Collagen, in denen sich mehrere Realitäten überlagern und zu einer neuen Wirklichkeit verschmelzen.
Die Ausstellung bietet somit nicht nur eine künstlerische Annäherung an Feininger, sondern auch eine eigenständige, zeitgenössische Weiterführung seiner Ideen – ein visuelles Erlebnis, das gleichermaßen Kunstfreunde, Fotografieliebhaber und Bauhaus-Interessierte begeistert.
Eine „vielbeachtete Ausstellung“, während meines Besuchs waren die Räumlichkeiten mehr als leer.
Die meinen damit die fördermittelabhängige Kulturblase, die sich in ihrem eigenen Saft suhlt und sich für ihre Projekte gegenseitig auf die Schultern klopft.
Absolut richtiger Kommentar und zeigt an deinem Beispiel genau auf, dass die Gesellschaft immer weniger Ahnung von Kunst&Kultur hat und statt sich proaktiv selbst weiterzubilden, lieber jede Kommentarzeile in der noch das Licht brennt, mit der eigenen verzerrten Weltanschauung füllt. Danke für nichts, Nulli 😅
Wann und wie lange warst du da?