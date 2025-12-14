Bahn, HAVAG, OBS: Fahrplanwechsel am 14. Dezember

Am heutigen 14. Dezember 2025 tritt ein neuer Fahrplan in Kraft. Das betrifft diesmal nicht durch die Deutsche Bahn und weitere Unternehmen des SPNV, sondern auch Busse und Straßenbahnen der Halleschen Verkehrs AG (HAVAG) und Busse des OBS. Neben Änderungen der Fahrzeiten gibt es auch teilweise neue Linienverläufe. Die wichtigsten Änderungen sind hier kompakt zusammengefasst. Ausführliche Informationen in den verlinkten Artikeln unten.

Wichtige Änderungen Bahn:

S5 / S5X – künftig bis Halle-Trotha

S2 – nach Wittenberg 10 Minuten schneller, nach Bitterfeld nun auch am Wochenende halbstündlich

RE 8 – wird bis Kassel verlängert, dadurch stündliche Verbindungen

RB25 – Fahrzeitverkürzung um 10 Minuten

RB 47 – ohne Halt in Wohnstadt Nord, Zoo, Dessauer Brücke und Steintorbrücke (Ersatz durch S5)

Flixtrain – bis 5 Mal täglich nach Berlin, zwei Mal täglich weiter nach Hamburg

Täglich ein ICE bis nach Paris

mehr schnellere ICE-Verbindungen nach München und Berlin

5 ICE täglich an die Ostsee

Änderungen der HAVAG:

Linie 2 – neue Endhaltestelle im Tagesverkehr: fährt im Tagesverkehr zukünftig zwischen Südstadt und der neuen Endhaltestelle Schwimmhalle, sowie im Spät- und Nachtverkehr wie bisher zwischen Beesen und Soltauer Straße.

Linie 4 – angepasste Fahrzeiten: Betriebsschluss bereits um ca. 18.45 Uhr (Mo. – Fr.), bisher ca. 19.45 Uhr.

Linie 5 – angepasste Fahrzeiten: In Bad Dürrenberg ergeben sich durch neue Fahrzeiten der Zug- und S-Bahnlinien verbesserte Umsteigeverbindungen zur Linie 5. Die Linie 5 erhält eine Anpassung der Fahrzeiten, um eine Umsteigezeit von unter zehn Minuten aus bzw. in Richtung Leipzig zu erreichen.

Linie 7 – angepasste Fahrzeiten: Der 10-Minuten-Takt der Linie 7 gilt von 6.15 bis 18 Uhr (Mo. – Fr.), bisher bis 20 Uhr.

Linie 8 – angepasste Fahrzeiten: Für die Linie 8 gilt am Samstag- und Sonntagmorgen ein reduziertes Fahrplanangebot.

Linie 10 – neue Endhaltestelle: fährt zwischen Hauptbahnhof und Soltauer Straße.

Linie 16 – neue Linienführung und Endhaltestelle: Von Beesen über Vogelweide – Rannischer Platz – Marktplatz – Steintor zum Reileck, und dadurch eine direkte Anbindung der Ludwig-Wucherer-Straße an das Stadtzentrum.

Linie 23 – angepasste Fahrzeiten: Rufbusbetrieb beginnt bereits ab ca. 20.45 Uhr (Mo. – Fr.), bisher ca. 21.15 Uhr.

Linie 26 – angepasste Fahrzeiten: Ab 20.00 Uhr wird das Fahrtangebot reduziert. Fahrten, die am Samstagmorgen stattfinden, werden ebenfalls reduziert.

Linie 27 – angepasste Fahrzeiten: Für die Linie 27 gilt von 6 bis 17 Uhr (Mo. – Fr.) ein 20-Minuten-Takt, anschließend ein 30-Minuten-Takt zwischen Berliner Brücke und Büschdorf, bisher bis 20 Uhr. Zwischen 17 und 19 Uhr werden Verstärkerfahrten zwischen Büschdorf und Reideburg angeboten.

Linie 30 – angepasste Fahrzeiten: Betriebsbeginn am Samstag erst ca. 7.30 Uhr, bisher ca. 4 Uhr.

Linie 31 – Umstellung auf RufbusLinie 32 – angepasste Fahrzeiten: Betriebsbeginn ca. 5.30 Uhr (Mo. – Fr.), bisher 5.15 Uhr. Betriebsende wird bereits um 17.45 (Mo. – Fr.) Uhr sein, bisher 18.20 Uhr.

Linie 36 – Fahrten zum Friedhof Neustadt an Sonntagen zu den Öffnungszeiten des Friedhofs statt 42

Linie 42 – angepasste Fahrzeiten und Rufbus: sonntags auf Rufbusbetrieb umgestellt.

Linie 43 – angepasste Fahrzeiten und Rufbus: Wochenende ein späterer Betriebsbeginn (Samstag: ab 6.15 Uhr; bisher 4.45 Uhr, Sonntag: ab 7.15 Uhr; bisher 4.45 Uhr). Ab 21 Uhr werden Rufbus-Fahrten angeboten

Linie 44 – entfällt: Alternative Verkehrsmittel und Routen

Sammelanschluss: Die bisherigen Sammelanschlüsse der Straßenbahnen am Marktplatz werden zwischen 23 und 24 Uhr von einem 20-Minuten-Takt auf einen 30-Minuten-Takt umgestellt.

Taktanpassungen im Spät- und Frühverkehr: Der 30-Minuten-Takt wird am Wochenende morgens verlängert – samstags bis 7 Uhr, sonntags bis 9 Uhr, danach wird in den üblichen 20-Minuten-Takt gewechselt.

Änderungen OBS:

Haltestelle Mark-Twain-Straße fällt weg

Linie 313 – Teutschenthal, Neustadt, Hauptbahnhof

Linie 326 – Merseburg, Angersdorf, Neustadt, Hauptbahnhof