Gebaut wird derzeit an der Schule des Zweiten Bildungsweges an der Nietlebener Straße in Halle-Neustadt. Mit der Montage von zwei Treppentürmen wurde die Brandschutzsanierung informiert die Stadtverwaltung beendet.

Für insgesamt rund 1,2 Miowurde in den vergangenen Monaten an der Ost- und Westseite des Gebäudes je ein Stahltreppenturm angebaut. Nachdem jetzt auch die zweite Fluchttreppen-Anlage mit Bauabnahme und Einweisung offiziell an die Schule übergeben wurde, existiert nun für alle Räume des Schulgebäudes ein zweiter baulicher Rettungsweg. Im Zuge der Brandschutz-Sanierung durch die Stadt als Gebäudeeigentümerin wurden zudem die Treppenräume durch Rauchschutztüren abgetrennt und eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage eingebaut. Die Baumaßnahme am halleschen „Gymnasium für Erwachsene“ wurde nicht durch Fördermittel finanziert, es wurden städtische Eigenmittel investiert.

Seit 2025 sind die Schulen des Zweiten Bildungsweges mit den Standorten Halle (Saale) und Magdeburg in Landesträgerschaft übergegangen. An der Schule in Neustadt streben aktuell mehr als 100 Erwachsene nach dreijährigem Schulbesuch am Kolleg oder berufsbegleitend am Abendgymnasium ihr Abitur an bzw. absolvieren den schulischen Teil der allgemeinen Fachhochschulreife.

Foto Thomas Ziegler