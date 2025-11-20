CDU-Fraktion ruft den Bundestag um Hilfe wegen der drohenden Schließung des Bahnmuseums

Die CDU-Stadtratsfraktion in Halle (Saale) setzt ihr Engagement für den Erhalt des traditionsreichen DB-Museums an der Berliner Brücke konsequent fort. Kürzlich sammelte die Fraktion an ihrem Infostand am Leipziger Turm zahlreiche Unterschriften und kam mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Das Interesse und die Zustimmung waren groß.

„Das DB-Museum gehört zu Halle – historisch, emotional und identitätsstiftend. Wir werden alles tun, um die Schließung zu verhindern und die Petition weiter zu unterstützen.“, sagt Hans-Joachim Berkes, Stadtrat der CDU-Stadtratsfraktion.

Die CDU-Fraktion kündigt an, die Unterschriftensammlung in den kommenden Wochen an weiteren Infoständen fortzuführen. Zusätzlich können montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr Unterschriftenlisten in der Geschäftsstelle der CDU-Fraktion, Schmeerstraße 1, abgeholt oder abgegeben werden.

Fraktionsvorsitzender Christoph Bernstiel hat sich zudem bereits in einem Schreiben an die Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt gewandt und sie eindringlich um politische Unterstützung für den Erhalt des Museums gebeten.Die Abgeordneten sollen das Thema im zuständigen Ausschuss für Verkehr des Deutschen Bundestages aufrufen und kritisch hinterfragen.