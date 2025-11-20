Du bist Halle

Mehrtägiger Blackout in Sachsen-Anhalt: Behörden und Kliniken trainieren unter Realbedingungen den Ernstfall beim Landesverwaltungsamt in Halle (Saale)

von · 20. November 2025

11 Antworten

  1. Radlertrinker sagt:
    20. November 2025 um 15:22 Uhr

    Kommt dann wieder der berittene Bote?
    (Selbst die Tankstellen für Autos funktionieren ja nicht mehr)

    Antworten
    • Klaus sagt:
      20. November 2025 um 15:57 Uhr

      Nein. Leute wie Du werden Melder.

      Antworten
    • kommschon sagt:
      20. November 2025 um 16:13 Uhr

      Die meisten Fahrräder fahren ohne Strom. Viele produzieren sogar welchen dabei.

      Antworten
    • Zappelphillip sagt:
      20. November 2025 um 16:48 Uhr

      fehlender Sprit ist da noch unser kleinstes Problem

      Antworten
    • Ich sag´s nur mal sagt:
      20. November 2025 um 17:51 Uhr

      Dann funktioniert so vieles andere auch nicht mehr! Kein Telefon, kein Internet, kein Mobilnetz… nichts. Nur das Kurbelradio, was hoffentlich jeder hat 🙂 Den großen Aufschrei gibt es ja schon, wenn für 2 Stunden der Strom in Neustadt ausfällt, incl. Ampeln.

      Antworten
    • Entendienst sagt:
      20. November 2025 um 17:58 Uhr

      @Radlertrinker Ja, ein Problem erfasst
      Allerdings:
      Die meisten Kreise verfügten über eine oder mehrere Netzunabhängige Tankanlagen
      Und dann kommt der Kradmelder, ja

      Antworten
    • MS sagt:
      20. November 2025 um 18:03 Uhr

      Naja..beritten nicht, aber ein Meldersystem über Motorad/KfZ würde man brauchen. Oder eben die Möglichkeiten von Richtfunk durch die Bundeswehr einbinden. Einzelne Tankstellen muss man eben doch mit Notstrom versorgen, um Feuerwehr, RTW, Polizei, THW etc zu betanken. Genau solche Übungen sind ja dafür da, mögliche Lücken und Probleme aufzuzeigen. Z.B welche Krankenhäuser können wie lange mit Notstrom laufen, habe ich genug Notfallgeneratoren, wie kann ich Altenheime absichern etc. ,

      Antworten
  2. PaulusHallenser sagt:
    20. November 2025 um 15:42 Uhr

    Ich halte das Szenario für unrealistisch, da es in LSA jede Menge Photovoltaikanlagen gibt, die tagsüber Strom erzeugen.

    Antworten
  3. BESORGTER Hallenser sagt:
    20. November 2025 um 15:50 Uhr

    Ich hoffe aus der Übung wird kein Ernstfall und das noch im kalten Winter. In der analogen Welt kein größeres Problem gewesen.

    Antworten
  4. Hans-Karl sagt:
    20. November 2025 um 16:13 Uhr

    Ist das Szenario irgendwie realistisch? Gabs sowas schonmal?

    Antworten
  5. Endstation Bürokratie sagt:
    20. November 2025 um 17:22 Uhr

    Herrlich, Alarmübung auf dem Amt. Habt ihr proforma schon fünf LKW-Ladungen Formulare ausgedruckt? Natürlich mit Durchschlag.

    Antworten

