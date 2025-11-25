Pop up Store für das Stadtbad öffnet an den verkaufsoffenen Sonntagen am Alten Markt – Kerzen, Spardosen und aktuelle Informationen zu 110 Jahre Stadtbad.

Ein Ort fehlt – und doch ist er da. Das Stadtbad Halle bleibt wegen der Sanierung geschlossen, die Türen sind verriegelt, das Plätschern verstummt. Aber die Erinnerungen, die Begegnungen und die Zukunftsideen sprudeln weiter. Damit das Stadtbad auch in der Zeit der Schließung sichtbar bleibt, öffnet der Förderverein Zukunft Stadtbad Halle e. V. an den verkaufsoffenen Sonntagen, 30. November 2025 und 14. Dezember 2025, jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr, den neuen DenkRaum Stadtbad in der Schmeerstraße 15 (Alter Markt).

Besucher:innen erwartet dort eine besondere Mischung aus Inspiration und Austausch:

– Die beliebten Stadtbadkerzen sind wieder erhältlich.

– Neu im Sortiment: Spardosen in Form des Stadtbadturms, 3D-gedruckt und als charmantes Zeichen für Unterstützung und Zukunft.

– Der Förderverein informiert über aktuelle Themen rund um die Sanierung und gibt Einblicke in geplante Aktivitäten während der Schließzeit.

Zudem ist der befreundete Verein Arbeitskreis Innenstadt (AKI) mit seiner Zeitschrift „Hallesche Blätter“ vertreten und präsentiert u.a. die aktuellste Ausgabe mit Texten zur Brüderstraße 7, zur Mansfelder Straße 41 und einigem mehr – erstmals in Farbe und in einem neuen Design.

Mit dem DenkRaum schafft der Verein einen offenen Ort für Austausch und Begegnung – mitten in der Stadt, mitten im Gespräch. Auch wenn das Bad selbst derzeit nicht zugänglich ist, bleibt es ein „Zukunftsort“: wertvoll, unersetzlich und brückenbauend.

Öffnungszeiten des DenkRaums:

Sonntag, 30.11.2025 – 14:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 14.12.2025 – 14:00 bis 18:00 Uhr

Der Förderverein und der AKI laden alle Interessierten herzlich ein, vorbeizuschauen, ins Gespräch zu kommen und ein Stück Stadtbad mit nach Hause zu nehmen und ganz viele schöne Gespräche zur Denkmallandschaft zu führen.