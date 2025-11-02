CDU stellt Sven Schulze als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im kommenden Jahr auf

Die CDU Sachsen-Anhalt hat auf ihrer Landesvertreterversammlung in Oschersleben am Sonnabend die entscheidende personelle Weichenstellung für die Landtagswahl 2026 vorgenommen. Mit 91 Prozent der Stimmen wählten die Delegierten den Landesvorsitzenden Sven Schulze zum Spitzenkandidaten.

Mit dieser Entscheidung vollzieht die Partei den angekündigten Generationswechsel an ihrer Spitze. Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff hatte im Sommer erklärt, bei der kommenden Wahl nicht erneut als Spitzenkandidat anzutreten.

Generationswechsel an der Parteispitze

Sven Schulze würdigte in seiner Rede die Arbeit seines Vorgängers und betonte den Anspruch, Bewährtes zu bewahren und zugleich neue Akzente zu setzen. Er kündigte an, die CDU Sachsen-Anhalt weiter als verlässliche politische Kraft zu positionieren.Die Partei wolle Stabilität, Sicherheit und Verlässlichkeit in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen. Schulze hob hervor, dass es nun darauf ankomme, das Land sicher und stark in die Zukunft zu führen – mit klaren Entscheidungen in zentralen Bereichen wie Bildung, Wirtschaft, Gesundheit und Verwaltung. Sachsen-Anhalt solle moderner, digitaler und handlungsfähiger werden, ohne seine gewachsene Stärke und Verlässlichkeit zu verlieren.

Auftakt in den Wahlkampf

Neben der Wahl des Spitzenkandidaten verabschiedete die Landesvertreterversammlung auch die Landesliste für die Landtagswahl 2026. Damit ist offiziell der Startschuss für den Wahlkampf gefallen.

Sven Schulze wurde 1979 in Quedlinburg geboren. Seit 2021 ist er Landesvorsitzender der CDU Sachsen-Anhalt sowie Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten. Zuvor war er sieben Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments. Schulze ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Mit seiner Wahl zum Spitzenkandidaten leitet die CDU Sachsen-Anhalt den Übergang in eine neue politische Etappe ein – mit einem klaren Bekenntnis zu Kontinuität und Aufbruch zugleich.